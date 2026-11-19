Казахстан сделал стратегический выбор в пользу развития человеческого капитала, образования и инноваций – Токаев
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Президент Касым-Жомарт Токаев на III Форуме стратегических партнеров рассказал о развитии высшего образования и науки в Казахстане. За последние семь лет государственное финансирование образовательных грантов выросло более чем вдвое, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
«Мир вступил в новую эпоху, в которой положение государства определяется его интеллектуальным потенциалом и открытостью к инновациям.
В условиях глобальной конкуренции за таланты и технологии Казахстан сделал четкий стратегический выбор в пользу человеческого капитала.
Прежде всего это означает, что мы дорожим талантами – как взращенными в нашей стране, так и приезжающими к нам из-за рубежа», – заявил Глава государства.
Президент подчеркнул, что образование, наука и инновации закреплены в новой Конституции как стратегические направления государственной политики.
«В новой Конституции мы на годы вперед закрепили образование, науку и инновации в качестве стратегического направления деятельности государства.
Уверен, что участники сегодняшнего Форума – уважаемые представители академического сообщества, руководители университетов и международные партнеры – внимательно изучат нашу новую стратегию и по достоинству оценят ее инновационный дух», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства привел данные о развитии высшего образования. Сегодня в Казахстане работают 132 университета, в которых учатся более 800 тысяч студентов.
«Построение экономики, основанной на знаниях, стало долгосрочным конституционным обязательством, которое предстоит выполнять как нынешнему Правительству, так и всем последующим.
Сегодня в Казахстане действуют 132 университета, в которых обучаются более 800 тысяч студентов.
За последние семь лет объем государственного финансирования образовательных грантов вырос более чем в два раза и достиг 3,4 миллиарда долларов», – сообщил Президент.
По его словам, за последние годы в стране построено 281 студенческое общежитие, а финансирование науки достигло 590 млн долларов.
«Также для удовлетворения растущего спроса по всей стране построено 281 студенческое общежитие. Эта работа будет продолжена.
Наряду с этим в последние годы в Казахстане значительно увеличилось финансирование науки – до 590 млн долларов».
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