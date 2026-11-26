Вода, которая раньше уходила на орошение полей, теперь все чаще остается в системе благодаря современным технологиям полива. В Казахстане уже внедрили водосберегающие системы на площади более 702 тыс. гектаров. Это позволило сэкономить около 1,1 млрд кубометров воды.

Причем темпы перехода на новые технологии заметно ускорились. Если до 2024 года площадь их внедрения ежегодно увеличивалась в среднем на 30 тыс. гектаров, то в 2024–2026 годах прирост превысил 150 тыс. гектаров в год.

Одним из стимулов стали государственные субсидии. Возмещение расходов фермеров на приобретение и установку водосберегающих систем орошения увеличили с 50% до 80%. А компенсация затрат на поливную воду при использовании таких технологий теперь может достигать 85%.

На финансовую поддержку аграриев также направляют значительные средства. В республиканском бюджете на 2026–2028 годы для стимулирования водосбережения предусмотрено 214,6 млрд тенге – в четыре раза больше, чем в предыдущем трехлетнем периоде. Еще 4,085 млрд тенге выделено на субсидирование услуг по подаче воды сельхозпроизводителям.

Расширяется и перечень технологий, на которые распространяется поддержка. В частности, в него включили лазерные планировщики, позволяющие выравнивать поверхность полей и более рационально распределять поливную воду.

Причина такого внимания к отрасли очевидна: на сельское хозяйство приходится до 60% водных ресурсов, потребляемых в Казахстане. Поэтому экономия воды на полях становится одним из ключевых условий устойчивого развития аграрного сектора.

Как сообщил директор департамента развития водосберегающих технологий Ербол Салихбаев, к 2030 году площадь применения современных систем орошения планируют увеличить до 1,3 млн гектаров. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды.