Казахстан сэкономит 500 млн на контроле вакцин
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Условия хранения и транспортировки вакцин в Казахстане будут отслеживаться в режиме реального времени вплоть до момента их использования. Система должна обеспечить контроль «холодовой цепи» и снизить потери вакцин. Пилотный проект впервые протестировали в прошлом году в Карагандинской области.
До конца 2026 года его планируют масштабировать на все регионы, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на совещании по цифровизации с участием премьер-министра.
Порядка 1,5% от общего объема вакцин ежегодно списывается ввиду порчи и отсутствия контроля за "холодовой цепью", что суммарно составляет порядка 400–450 миллионов тенге ежегодно, — сказала министр.
Новая система охватит склады, транспортировку и медицинские организации. В единый цифровой контур планируется объединить более 3,5 тысячи объектов и свыше 21 тысячи точек температурного контроля. Во время перевозки температура будет отслеживаться в пути, а движение специализированного транспорта — с помощью GPS.
Параллельно в медорганизациях обновляют холодильное оборудование. Ожидается, что цифровой контроль позволит сократить потери вакцин и даст экономию до 500 млн тенге ежегодно.
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