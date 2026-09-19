Казахстан шагает в ногу с прогрессивными тенденциями – К.Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство справедливого, безопасного, передового и чистого Казахстана является общей задачей всех граждан. По его словам, для развития страны необходимы ответственность, добросовестность и забота об интересах государства.

«Строительство Справедливого, Безопасного, Передового и Чистого Казахстана – священный долг каждого из нас. Мы все должны неустанно трудиться в этом направлении. Иных путей к процветанию нашей священной Родины нет. Все мы должны проявлять справедливость, добросовестность, ответственность», — подчеркнул Президент.

Глава государства также призвал внимательно относиться к публичным высказываниям и помнить об их возможных последствиях. Он отметил, что стабильность в стране напрямую связана с благополучием граждан и семей.

«Иногда необдуманные слова могут нанести гораздо больший ущерб, чем определенные действия. Ни в коем случае нельзя забывать об этом. Никогда не забывайте об интересах нашей страны, заботьтесь о благополучии Казахстана. У нас нет другой Родины», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Президент обратился к молодым участникам встречи и отметил их вклад в волонтерскую деятельность. Он напомнил, что в Казахстане 2020 год был объявлен Годом волонтера, а позднее страна выступила с инициативой учредить Международный год добровольцев.

«Вы все молодые. Правильно делаете, что занимаетесь волонтерской деятельностью. Я всегда поддерживал волонтеров, в том числе когда работал в ООН. В 2020 году мы провели Год волонтера, затем, выступая в ООН, я предложил учредить Международный год добровольцев. И эта инициатива была поддержана практически всеми государствами», — отметил Президент.

Токаев также рассказал о международной инициативе Казахстана в сфере озеленения. По его словам, предложение учредить Международный день озеленения планеты было выдвинуто на основе общенациональной кампании «Таза Қазақстан».

«Мною также в ООН на основе нашей общенациональной кампании “Таза Қазақстан” было предложено учредить Международный день озеленения планеты. И эту инициативу поддержали практически все члены Генеральной Ассамблеи ООН. Все это говорит о том, что Казахстан шагает в ногу с прогрессивными тенденциями, проявляет ответственность за мирную жизнь на Земле и сообразно своим возможностям вносит вклад в это благородное дело», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства отметил роль молодого поколения в дальнейшем развитии страны и пожелал участникам успехов и благополучия.