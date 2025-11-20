В Казахстане уровень инфляции к 2028 году снизится до 5–7%. Об этом сообщил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Сената, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, правительство представило обновлённый инфляционный прогноз на ближайшие три года.

"Согласно расчётам, в 2026 году инфляция составит 9–11%, в 2027 году - 5,5–7,5%, а в 2028 году ожидается снижение до целевого коридора 5–7%", — отметил Серик Жумангарин.

Жумангарин также представил прогноз внешнеторговых операций до 2028 года. Согласно данным, экспорт Казахстана будет постепенно увеличиваться: с 77,1 млрд долларов в 2026 году до 83,7 млрд долларов в 2028 году. Импорт за этот период вырастет с 67,7 до 75,2 млрд долларов.

Рост экономики, отметил министр, обеспечат реальные сектора и сфера услуг. В обрабатывающей промышленности темпы роста, за счёт реализации инвестиционных проектов, увеличатся с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году. Средний рост в добывающей отрасли составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, строительстве - 11%, транспортных услугах - 10,1%, торговле - 6,7%.