Казахстан снова превысил квоту ОПЕК+, причём сильнее всех

В августе Казахстан добывал 1,9 млн баррелей нефти в сутки при квоте 1,62 млн. Превышение составило 280 тысяч баррелей в сутки, и это самое большое отклонение вверх среди всех участников соглашения ОПЕК+, следует из отчёта Международного энергетического агентства.

Для сравнения, у Омана превышение 30 тысяч баррелей, у Нигерии и Габона по 10 тысяч. Остальные добывают заметно ниже целевых уровней. У Ирака разрыв 550 тысяч, у Кувейта 620 тысяч, у России 1,53 млн, а Саудовская Аравия при цели в 10,42 млн баррелей добывает 5,97, то есть почти вдвое меньше.

На общем фоне это смотрится особенно контрастно. Группа ОПЕК-8 в августе недобрала до целевых показателей 5,66 млн баррелей в сутки, а весь ОПЕК+ по ноябрьской сделке 2022 года недобрал 7,26 млн.

За месяц Казахстан резко нарастил добычу. В июле было 1,55 млн баррелей в сутки, в августе стало 1,9 млн. Прибавка 350 тысяч за тридцать дней.

При этом страна работает на пределе. МЭА оценивает устойчивую мощность Казахстана в 1,83 млн баррелей в сутки, то есть добыча в августе превысила и её. Свободных мощностей у страны не осталось, в графе резерва стоит ноль.

Свободных мощностей почти нет и у самого ОПЕК+. Совокупный эффективный резерв группы МЭА оценивает в 220 тысяч баррелей в сутки. Для рынка объёмом в сто миллионов баррелей это ничтожно мало, и именно поэтому цены так резко реагируют на любой сбой.

Что происходит на рынке

Фон для этого рекорда исключительный.

Нефть North Sea Dated в августе стоила в среднем 91 доллар за баррель, а 9 сентября взлетела до 113,48 доллара. Фьючерсы Brent на момент подготовки отчёта торговались около 105 долларов, это на 21 доллар выше, чем в начале августа, и на 45 % выше довоенного уровня.

Причина в срыве переговоров США и Ирана. Мешают и возобновившиеся атаки сразу в двух узких местах, в Персидском заливе и на Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море.

Экспорт нефти из стран Залива в августе составил около 13 млн баррелей в сутки, почти вдвое меньше довоенного. По сырой нефти потери удалось сократить до чуть менее 45 %, здесь помогли обходные маршруты и американские военные конвои через Ормузский пролив. А вот экспорт нефтепродуктов и сжиженного газа остаётся почти на 60 % ниже февральского, это минус 3,7 млн баррелей в сутки.

Мировая добыча в августе упала на 1,6 млн баррелей в сутки, до 100,1 млн. За год предложение должно сократиться на 5,7 млн баррелей в сутки, восстановление в Заливе отложено до 2027 года. Тогда же ожидается отскок на 8 млн баррелей в сутки.

Единственный источник роста предложения сейчас за пределами ОПЕК+. Квинтет Америк, пять стран континента, добавляет 1,4 млн баррелей в сутки в 2026 году и ещё миллион в следующем.

Дизель дороже всего

Сильнее всего рынок трясёт на нефтепродуктах.

Дизельное топливо, на которое приходится около 30 % мирового спроса, в начале сентября в США превысило отметку 200 долларов за баррель. Это на 94 % выше довоенного уровня, Европа и Азия идут следом.

Экспорт дизеля из стран Залива в августе составил 390 тысяч баррелей в сутки, чуть больше четверти от того, что было до войны. Российская переработка тоже пострадала, экспорт нефтепродуктов почти остановился после ударов украинских беспилотников по НПЗ.

Вместе Залив и Россия в феврале обеспечивали почти 45 % мировой морской торговли дизелем. Сейчас их совокупный экспорт на 1,6 млн баррелей в сутки меньше.

Сама переработка при этом работает на износ. В августе мировые объёмы достигли летнего пика 81,4 млн баррелей в сутки, но это на 4,2 млн меньше, чем год назад. В 2026 году показатель должен упасть до 81,5 млн.

Из-за дефицита нефтепродуктов маржа переработки в Атлантическом бассейне в августе достигла рекордных уровней. Заводы в других регионах выжимают из себя всё, чтобы поймать рекордную прибыль.

Спрос падает впервые

Мировой спрос на нефть в 2026 году, по прогнозу МЭА, сократится на 2,5 млн баррелей в сутки. Месяц назад агентство ожидало падения на 940 тысяч меньше.

При этом темп снижения замедляется. Во втором квартале спрос падал на 5,3 млн баррелей в сутки, в третьем на 3,4 млн, в четвёртом ожидается 2 млн. В 2027 году спрос должен отыграть 2,6 млн баррелей в сутки.

Потери приходятся на средние дистилляты и нефтехимическое сырьё, особенно в Азии.

Запасы тают

С начала войны мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 507 млн баррелей, в среднем по 2,8 млн в сутки. В августе минус ещё 95 млн, или 3,1 млн в сутки.

Нефть в море упала на 65 млн баррелей, танкеры из Ближнего Востока снова попали под атаки. Страны вне ОЭСР сократили запасы на 52 млн во главе с Китаем, а вот государства ОЭСР прибавили 23 млн, коммерческие хранилища там пополнились сильнее, чем опустели государственные резервы.

Буферы сжимаются, система переработки работает на пределе. В МЭА пишут, что необходимость урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и войну России с Украиной, которая идёт пятый год, сейчас острее, чем когда-либо.

Почему это важно для Казахстана

Высокие цены на нефть для бюджета страны выгодны, и добыча выше квоты эту выгоду увеличивает.

Но есть обратная сторона. Превышение квот внутри ОПЕК+ традиционно вызывает недовольство остальных участников, а компенсировать перебор обычно приходится сокращением добычи в следующие месяцы.

Плюс нулевой резерв мощности означает, что наращивать добычу дальше стране уже некуда.