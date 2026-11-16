Казахстан снова закрыл границу для импортных куриных яиц на два месяца

Ввозить в Казахстан свежие куриные яйца запрещено на ближайшие два месяца. Ограничение касается всех видов транспорта и поставок в том числе из стран Евразийского экономического союза. Приказ № 404 об этом 12 ноября подписал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, документ уже действует.

Под запрет попали свежие куриные яйца с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 040721. Исключений три. Можно перевозить яйца через Казахстан транзитом, в том числе из одной страны ЕАЭС в другую. Пропустят партии, которые оформили на экспорт в стране отправления еще до вступления приказа в силу, если у них есть экспортная или транзитная декларация. И не тронут яйца, которые уже фактически ввезли в Казахстан до запрета, при наличии сопроводительной накладной.

Минсельхоз должен уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию. Приказ согласовали Министерство финансов, Министерство торговли и интеграции, Министерство национальной экономики и Комитет национальной безопасности.

Зачем нужен запрет, объяснили еще в проекте приказа, который в конце октября вынесли на публичное обсуждение. Мера должна помочь развитию производства яиц, сбыту отечественной продукции, насыщению внутреннего рынка казахстанскими яйцами и стабилизации цен.

Это не первый подобный запрет. В апреле 2026 года Казахстан уже закрывал ввоз куриных яиц на полгода, а в декабре 2025 года на месяц.