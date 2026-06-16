Казахстан снова закрывает границу для импортной пшеницы

Казахстан намерен вновь запретить ввоз пшеницы из-за рубежа. Соответствующий проект приказа Министерства сельского хозяйства опубликован на портале «Открытые НПА». Согласно документу, на шесть месяцев планируется ввести запрет на импорт пшеницы автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Ограничение коснётся как государств Евразийского экономического союза, так и других стран. При этом предусмотрены исключения. По железной дороге пшеницу смогут ввозить птицефабрики, мукомольные предприятия, лицензированные элеваторы и национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».

Однако такую продукцию запретят перепродавать как на внутреннем рынке, так и за пределами страны. В Минсельхозе объясняют необходимость ограничений поддержкой отечественных аграриев и обеспечением стабильного сбыта казахстанского зерна. Запрет не будет распространяться на транзитные перевозки через территорию республики, а также на перевозки между странами ЕАЭС через Казахстан. Это уже не первая подобная мера.

В 2024 году республика также закрывала рынок для импортной пшеницы. Тогда ограничения были введены для защиты внутреннего рынка и борьбы с реэкспортом зерна. Их действие завершилось 1 января 2025 года. Если документ будет принят, Казахстан фактически вернётся к политике ограничения импорта зерна, сделав ставку на собственных производителей в преддверии нового сельскохозяйственного сезона.