Казахстан соберет международную спутниковую группировку из девяти аппаратов к 2030 году
В Астане стартовал Международный форум Space Days Kazakhstan 2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан планирует к 2030 году сформировать международную группировку дистанционного зондирования Земли из девяти спутников. Шесть аппаратов будут казахстанскими, еще три предоставят Монголия, Республика Конго и Нигерия. В дальнейшем состав группировки может увеличиться до 14 спутников, передает BAQ.KZ.
О планах сообщил заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на открытии международного форума Space Days Kazakhstan 2026 в Астане.
По его словам, развитие космической отрасли Казахстан связывает с данными, технологиями и подготовкой специалистов.
Три ключевых приоритета - данные, технологии и люди позволят Казахстану создавать конкурентоспособные космические продукты и услуги. Именно с этой целью мы выступили с инициативой проведения международного форума Space Days Kazakhstan. Этот форум только начинает свою историю, и мы ожидаем от него практических результатов, конкретных договоренностей и новых совместных проектов. Мы намерены сделать Space Days Kazakhstan традиционной международной площадкой, последовательно расширяя масштаб форума и укрепляя его авторитет в мировом космическом сообществе, - сказал Мадиев.
Спутниковая группировка может вырасти до 14 аппаратов
В международную систему дистанционного зондирования Земли должны войти шесть спутников Казахстана и по одному аппарату Монголии, Республики Конго и Нигерии.
Казахстан открыт для подключения новых партнеров. При расширении проекта число спутников может вырасти до 14.
Данные дистанционного зондирования могут применяться для наблюдения за сельским хозяйством, водными ресурсами, территориями и другими процессами, где требуется регулярная съемка поверхности Земли.
Отдельно на форуме обсуждают рынок сервисов на базе спутниковой инфраструктуры и практическое применение космических данных для устойчивого развития.
KazSat-3 готовят замену
Параллельно Казахстан работает над заменой спутника связи KazSat-3 новым аппаратом KazSat-3R.
Проект должен сохранить устойчивость национальной системы спутниковой связи и привести ее в соответствие с современными техническими требованиями.
Мадиев заявил, что космические технологии должны приносить практическую пользу экономике, государственному управлению и повседневной жизни граждан.
По его словам, космос должен оставаться пространством мирного сотрудничества и объединять государства вокруг общих задач.
ИИ планируют размещать на борту спутников
Space Days Kazakhstan 2026 собрал в Астане представителей государственных органов, международных организаций, космических агентств, научного сообщества, технологических компаний и инвесторов.
В первый день форума участники обсуждают спутниковую связь и цифровой суверенитет, развитие рынка услуг на базе спутниковой инфраструктуры и применение спутниковых данных для управления водными ресурсами.
Отдельная тема связана с искусственным интеллектом на борту космических систем. В программу вошли переговоры о взаимодействии региональных космических агентств, международном сотрудничестве и технологических вызовах отрасли.
На форуме планируют рассмотреть развитие международного космического туризма и дальнейшие перспективы мировой космической отрасли.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября
- Опасная погода накроет Казахстан 7 сентября
- У новорожденной в Алматы удалили опухоль весом два килограмма
- Мелони после поздравления Токаева заявила о планах укреплять отношения с Казахстаном
- От скважины до цифрового месторождения: где в Казахстане готовят будущих нефтяников