Казахстан соберет международную спутниковую группировку из девяти аппаратов к 2030 году

Казахстан планирует к 2030 году сформировать международную группировку дистанционного зондирования Земли из девяти спутников. Шесть аппаратов будут казахстанскими, еще три предоставят Монголия, Республика Конго и Нигерия. В дальнейшем состав группировки может увеличиться до 14 спутников, передает BAQ.KZ.

О планах сообщил заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на открытии международного форума Space Days Kazakhstan 2026 в Астане.

По его словам, развитие космической отрасли Казахстан связывает с данными, технологиями и подготовкой специалистов.

Три ключевых приоритета - данные, технологии и люди позволят Казахстану создавать конкурентоспособные космические продукты и услуги. Именно с этой целью мы выступили с инициативой проведения международного форума Space Days Kazakhstan. Этот форум только начинает свою историю, и мы ожидаем от него практических результатов, конкретных договоренностей и новых совместных проектов. Мы намерены сделать Space Days Kazakhstan традиционной международной площадкой, последовательно расширяя масштаб форума и укрепляя его авторитет в мировом космическом сообществе, - сказал Мадиев.

Спутниковая группировка может вырасти до 14 аппаратов

В международную систему дистанционного зондирования Земли должны войти шесть спутников Казахстана и по одному аппарату Монголии, Республики Конго и Нигерии.

Казахстан открыт для подключения новых партнеров. При расширении проекта число спутников может вырасти до 14.

Данные дистанционного зондирования могут применяться для наблюдения за сельским хозяйством, водными ресурсами, территориями и другими процессами, где требуется регулярная съемка поверхности Земли.

Отдельно на форуме обсуждают рынок сервисов на базе спутниковой инфраструктуры и практическое применение космических данных для устойчивого развития.

KazSat-3 готовят замену

Параллельно Казахстан работает над заменой спутника связи KazSat-3 новым аппаратом KazSat-3R.

Проект должен сохранить устойчивость национальной системы спутниковой связи и привести ее в соответствие с современными техническими требованиями.

Мадиев заявил, что космические технологии должны приносить практическую пользу экономике, государственному управлению и повседневной жизни граждан.

По его словам, космос должен оставаться пространством мирного сотрудничества и объединять государства вокруг общих задач.

ИИ планируют размещать на борту спутников

Space Days Kazakhstan 2026 собрал в Астане представителей государственных органов, международных организаций, космических агентств, научного сообщества, технологических компаний и инвесторов.

В первый день форума участники обсуждают спутниковую связь и цифровой суверенитет, развитие рынка услуг на базе спутниковой инфраструктуры и применение спутниковых данных для управления водными ресурсами.

Отдельная тема связана с искусственным интеллектом на борту космических систем. В программу вошли переговоры о взаимодействии региональных космических агентств, международном сотрудничестве и технологических вызовах отрасли.

На форуме планируют рассмотреть развитие международного космического туризма и дальнейшие перспективы мировой космической отрасли.