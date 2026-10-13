Казахстан собрал 23 млн тонн зерна и ждет рекордный урожай масличных

За девять месяцев 2026 года объем сельхозпродукции в Казахстане вырос на 5,8% и достиг 7,3 трлн тенге. Основной рост обеспечило растениеводство, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные, озвученные на заседании Правительства.

К середине октября в стране намолотили 23 млн тонн зерна. При этом площадь посевов пшеницы в этом году сократили на 1,8 млн гектаров, однако общий урожай ожидается выше среднемноголетнего уровня.

Уборка зерновых и зернобобовых завершена на 96% площадей. Средняя урожайность составляет 15,2 центнера с гектара. Самый высокий показатель среди основных зерносеющих регионов – в Северо-Казахстанской области: 17 центнеров с гектара. В Костанайской области получают 14,2 центнера, в Акмолинской – 14.

В Минсельхозе отмечают и качество урожая. Более 72% пшеницы, поступившей на элеваторы, относится к третьему классу. В Акмолинской области доля такой пшеницы достигает 90%.

Особенно заметно вырос сбор масличных культур. Уже намолочено 3,7 млн тонн маслосемян – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. По итогам уборочной кампании ожидается рекордный урожай – свыше 5 млн тонн.

Кроме того, собрано 3,1 млн тонн овощей, 2,9 млн тонн картофеля и около 2,4 млн тонн бахчевых культур.

Растет и экспорт нового урожая. В сентябре Казахстан отправил за рубеж около 1,1 млн тонн зерна, что на 13% больше, чем годом ранее.

Самые высокие темпы роста сельского хозяйства за девять месяцев зафиксированы в Костанайской области – 11,4%, Северо-Казахстанской – 10,6%, Акмолинской – 7,3%, а также в Туркестанской и Павлодарской областях – по 6,8%.