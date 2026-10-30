Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна: один из лучших результатов за последние 15 лет

По итогам уборочной кампании 2026 года в Казахстане собрано 24,3 млн тонн зерна. Это один из наиболее высоких показателей за последние 15 лет. Более значительный валовой сбор за этот период был зафиксирован лишь в двух предыдущих рекордных годах.

Достигнутый результат свидетельствует о высоком производственном потенциале отечественного агропромышленного комплекса и вкладе сельхозпроизводителей в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Важным итогом уборочной кампании стали не только объемы собранного урожая, но и его качество. По предварительным данным, около 72% мягкой пшеницы, поступившей на элеваторы, соответствует третьему классу. В 48% исследованных проб содержание клейковины превышает 28%. В Акмолинской области доля пшеницы третьего класса достигает 90%, а пшеницы категории Hi-Pro — 70%.

Высокие качественные показатели расширяют возможности использования казахстанского зерна в продовольственных целях, развития глубокой переработки и укрепления конкурентных позиций отечественной продукции на внешних рынках.

Положительная динамика сохраняется и в экспортном направлении. За два последних маркетинговых года Казахстан экспортировал соответственно 15,5 млн и 16 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Это рекордные показатели за годы независимости. По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», с сентября по 19 октября 2026 года экспорт зерна составил 1,657 млн тонн, увеличившись на 9%.

Достигнутые результаты обеспечиваются в том числе за счет последовательной модернизации агропромышленного комплекса в рамках задач, поставленных Главой государства. Основные усилия направлены на повышение производительности труда, снижение производственных рисков, укрепление устойчивости отрасли и расширение экспортных возможностей.

Одним из приоритетных направлений остается повышение обеспеченности аграриев необходимыми ресурсами. За последние три года объем внесения минеральных удобрений увеличился почти в три раза и в 2025 году достиг 1,8 млн тонн. В 2026 году при плановом показателе 2,3 млн тонн уже внесено 2,1 млн тонн. Доля элитных семян достигла 12%, что создает предпосылки для дальнейшего повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

Продолжается и техническое переоснащение отрасли. В уборочных работах 2026 года было задействовано более 130 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и около 130 тыс. единиц другой сельскохозяйственной техники.

Благодаря последовательному обновлению машинно-тракторного парка с 2023 по 2025 год уровень износа сельхозтехники снизился с 85% до 65%. По итогам 2026 года планируется довести темпы обновления техники до 8%.

Дополнительную поддержку техническому переоснащению оказывает программа льготного лизинга. С начала ее реализации аграрии приобрели более 12,7 тыс. тракторов и 2 340 зерноуборочных комбайнов. На технику, приобретенную в рамках программы, приходится практически 10% совокупного парка тракторов и зерноуборочных комбайнов страны.

Наряду с этим продолжается работа по расширению доступа сельхозпроизводителей к льготному финансированию, внедрению современных агротехнологий, рациональному использованию земельных и водных ресурсов, а также адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса будет связано с повышением урожайности, улучшением качества зерна, расширением применения современных технологий и укреплением ресурсной обеспеченности сельхозпроизводителей.

Реализация этих мер позволит повысить устойчивость отрасли к внешним и климатическим факторам, обеспечить более эффективное использование производственных ресурсов и сохранить положительную динамику развития отечественного АПК.