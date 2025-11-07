В Казахстане подтвердили: все пациенты с детским церебральным параличом, хроническими и другими социально значимыми заболеваниями продолжат получать бесплатную медицинскую помощь и лекарства, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С 1 января 2026 года страна перейдёт на Единый пакет медицинских гарантий. Новая система не урежет льготы — наоборот, сделает здравоохранение более справедливым и доступным для всех. Пациенты, которым требуется постоянное лечение, будут получать его в прежнем объёме.

Закон, принятый в июле 2025 года, реформирует систему медицинского страхования. По поручению президента в неё впервые включены механизмы поддержки социально уязвимых граждан — среди них люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи и другие категории. Благодаря этому ещё более миллиона казахстанцев получат доступ к бесплатной медпомощи.

Сегодня государственные гарантии охватывают свыше 11 миллионов человек — детей, пенсионеров, студентов, беременных женщин, безработных и всех, кто нуждается в поддержке. Главный принцип новой системы прост: никто не должен остаться без медицинской помощи, особенно те, кто в ней нуждается больше всего.