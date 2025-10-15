Несмотря на глобальную экономическую турбулентность, Казахстан укрепил позиции как один из самых привлекательных инвестиционных центров региона. По данным ЮНКТАД, страна привлекла четыре из пяти крупнейших greenfield-проектов в странах без выхода к морю и завершила год с объёмом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 17,2 млрд долларов США, передает BAQ.kz.

Казахстан продолжает удерживать статус ведущей площадки для инвестиций в Центральной Евразии. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2024 году страна стала лидером по количеству крупных greenfield-проектов — из пяти мировых инициатив стоимостью более 1 млрд долларов, реализованных в странах без выхода к морю, четыре пришлись на Казахстан.

Общий объём прямых иностранных инвестиций составил 17,2 млрд долларов США, что подтверждает устойчивость национальной экономики и доверие со стороны зарубежных партнёров. В течение года реализовано 45 новых проектов, создано более 6,2 тыс. рабочих мест.

Ключевые направления вложений:

горнодобывающая промышленность — 6,5 млрд долларов США;

обрабатывающая промышленность — 2,8 млрд долларов США;

оптовая и розничная торговля — 5,3 млрд долларов США;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 0,9 млрд долларов США.

Дополнительно сохраняется интерес инвесторов к проектам в сферах возобновляемой энергетики, производства продуктов питания, бизнес-услуг и научных разработок (R&D).

ТОП-5 стран-инвесторов по итогам 2024 года:

Россия — 4,1 млрд долларов США Нидерланды — 3,8 млрд долларов США Южная Корея — 1,2 млрд долларов США Бельгия — 1,2 млрд долларов США Китай — 1,2 млрд долларов США

Эти государства реализуют в Казахстане масштабные проекты — от газоперерабатывающих заводов до логистических хабов и предприятий по производству редкоземельных металлов.

По данным первого полугодия 2025 года, валовый приток ПИИ составил 10,1 млрд долларов, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.