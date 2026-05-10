Казахстан сохраняет лидерство по социальным выплатам среди стран СНГ

Социальная поддержка семей, родителей, людей с инвалидностью и ветеранов остаётся одним из ключевых направлений государственной политики Казахстана. Сравнение размеров пособий и социальных выплат в странах СНГ показывает, что республика занимает лидирующие позиции сразу по нескольким категориям. Размеры выплат в Казахстане заметно превышают показатели соседних стран, а по отдельным направлениям разница достигает нескольких раз. Это касается поддержки матерей, семей с детьми, многодетных родителей, людей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Выплаты по беременности и родам: Казахстан — абсолютный лидер

Наиболее высокий показатель среди стран СНГ Казахстан демонстрирует по единовременной социальной выплате по беременности и родам.

Средние размеры выплат:

* Казахстан — 1 206 397 тенге

* Россия — 773 000 тенге

* Беларусь — 463 000 тенге

* Азербайджан — 318 000 тенге

* Узбекистан — около 90 200 тенге

Таким образом, средняя выплата в Казахстане превышает минимальные показатели России примерно в 1,5 раза, а выплаты ряда других стран СНГ — в 3–10 раз.

Для молодых семей такие выплаты имеют огромное значение, поскольку именно период рождения ребёнка сопровождается серьёзными расходами: медицинские услуги, питание, детские товары, одежда, мебель и уход за младенцем требуют существенных затрат уже в первые месяцы жизни ребёнка.

Высокий размер декретных выплат позволяет семьям чувствовать большую финансовую стабильность и снижает нагрузку на семейный бюджет.

Казахстан лидирует и по пособиям по уходу за ребёнком

Серьёзный разрыв между Казахстаном и другими странами наблюдается и в ежемесячных выплатах по уходу за ребёнком до полутора лет.

Размер пособий:

* Казахстан — 86 552 тенге

* Россия — 66 973 тенге

* Узбекистан — 31 266 тенге

* Азербайджан — 12 823 тенге

* Кыргызстан — 6 804 тенге

Даже по сравнению с Россией казахстанское пособие остаётся выше, а с некоторыми странами Центральной Азии разница достигает нескольких раз.

Эти выплаты помогают семьям покрывать ежедневные расходы: питание ребёнка, подгузники, лекарства, бытовые товары и коммунальные платежи. Особенно важна такая поддержка для матерей, временно не работающих после рождения ребёнка.

Поддержка многодетных семей — одна из самых высоких в регионе

Отдельное внимание Казахстан уделяет многодетным семьям.

Размеры пособий:

* Казахстан — 69 330 тенге

* Азербайджан — 40 801 тенге

* Беларусь — 33 200 тенге

* Узбекистан — отдельное пособие не предусмотрено

Наличие самостоятельного пособия для многодетных семей показывает стремление государства поддерживать семьи с несколькими детьми и компенсировать растущие расходы.

С увеличением количества детей существенно возрастают траты на питание, одежду, обучение, кружки, транспорт и медицинское обслуживание. Поэтому регулярные государственные выплаты становятся важной частью семейного бюджета.

Казахстан показывает самые высокие выплаты лицам, воспитывающим детей с инвалидностью

Одним из наиболее чувствительных направлений социальной политики остаётся поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью. И здесь Казахстан также занимает первое место среди представленных стран СНГ.

Размер пособий:

* Казахстан — 81 871 тенге

* Россия — 71 700 тенге

* Беларусь — 66 600 тенге

* Кыргызстан — 45 975 тенге

* Азербайджан — 29 144 тенге

* Узбекистан — 20 500 тенге

Казахстан предоставляет самую высокую финансовую поддержку лицам, ухаживающим за детьми с инвалидностью, превышая выплаты Узбекистана и Азербайджана в 3–4 раза.

Подобная помощь особенно важна, поскольку семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, сталкиваются с постоянными расходами на лечение, реабилитацию, медикаменты, специализированное оборудование, обучение и уход.

Во многих случаях один из родителей вынужден отказаться от полноценной работы ради постоянного ухода за ребёнком. Поэтому государственная поддержка становится критически важной для качества жизни таких семей.

Почему Казахстан усиливает социальную поддержку населения

За последние годы Казахстан значительно расширил систему социальных выплат. Государство делает ставку на поддержку семей, материнства, детства, людей с инвалидностью и пожилых граждан.

Эксперты связывают рост социальных пособий сразу с несколькими факторами:

* развитием системы социального страхования;

* ежегодной индексацией выплат;

* поддержкой демографической политики;

* стремлением повысить уровень жизни населения;

* усилением адресной социальной помощи.

На фоне инфляции и роста стоимости жизни размеры пособий становятся особенно важными для населения. Для многих семей государственные выплаты — это не формальная мера поддержки, а реальная помощь в покрытии ежедневных расходов.

Казахстан формирует один из самых сильных социальных пакетов в СНГ

Сравнение социальных выплат показывает, что Казахстан сегодня занимает лидирующие позиции среди стран СНГ сразу по нескольким направлениям:

* выплаты по беременности и родам;

* пособия по уходу за ребёнком;

* поддержка многодетных семей;

* выплаты семьям, воспитывающим детей с инвалидностью;

* помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Во многих случаях размеры казахстанских пособий значительно превышают выплаты соседних государств, а по отдельным направлениям разница достигает нескольких раз.

Эксперты считают, что сохранение высокого уровня социальной поддержки может положительно влиять на демографическую ситуацию, уровень благополучия семей и социальную стабильность в стране.

Для тысяч казахстанцев такие выплаты становятся важной опорой в наиболее сложные и ответственные периоды жизни — во время рождения и воспитания детей, ухода за близкими и поддержки старшего поколения.