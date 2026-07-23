Международные инвесторы оценивают Казахстан как предсказуемую и устойчивую юрисдикцию

Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как наиболее устойчивый инвестиционный рынок Центральной Азии. Согласно майскому рейтингу Safest Countries forInvestors 2026, республика заняла 53-е место среди 150 государств, значительно улучшив свои позиции по сравнению с октябрем 2025 года, когда находилась на 70-й строчке.

Данный результат свидетельствует о росте международного доверия к экономической устойчивости страны и эффективности проводимой политики по обеспечению макроэкономической стабильности, развитию институтов и созданию благоприятного инвестиционного климата. При этом Казахстан сохраняет лидерство в регионе, опережая все страны Центральной Азии, а также ряд государств с более крупными экономиками.

Особенностью данного рейтинга является оценка не объемов привлеченных инвестиций, а уровня безопасности вложений с точки зрения долгосрочной устойчивости экономики и государственных институтов.



Методология учитывает широкий круг факторов, включая макроэкономическую стабильность, качество государственного управления, политические и валютные риски, эффективность регуляторной среды, а также способность экономики противостоять внешним кризисам.



Высокая динамика Казахстана отражает восприятие страны международными инвесторами как предсказуемой и относительно устойчивой юрисдикции, способной сохранять стабильность даже в условиях глобальной экономической неопределенности.

Дальнейшее укрепление инвестиционной привлекательности Казахстана связано с последовательным повышением качества государственных институтов, совершенствованием механизмов защиты инвесторов и обеспечением прозрачных условий ведения бизнеса.



Сохранение положительной динамики позволит не только улучшить позиции страны в международных рейтингах, но и повысить уровень доверия со стороны зарубежного капитала, что станет дополнительным фактором устойчивого экономического роста и укрепления конкурентоспособности Казахстана на глобальном инвестиционном рынке.