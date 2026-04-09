В Минэнерго сделали заявление по ситуации на рынке нефти
На фоне конфликта США и Ирана Казахстан делает ставку на стабильность нефтяной отрасли, а не на краткосрочные прогнозы цен.
На фоне обострения ситуации между США и Ираном и волатильности мировых цен на нефть Казахстан сохраняет фокус на стабильной работе нефтегазовой отрасли. Об этом на брифинге заявил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, отвечая на вопросы журналистов о влиянии геополитики на рынок нефти, передает корреспондент BAQ.KZ.
«Мировая конъюнктура цен на нефть ежедневно меняется. Сейчас по разным сценариям что будет — мы не знаем», — отметил он.
При этом Жаркешов подчеркнул, что Министерство энергетики не делает акцент на краткосрочных прогнозах, а концентрируется на обеспечении устойчивости отрасли.
«Министерство энергетики фокусируется на внутреннем рынке, обеспечении добычи, выполнении наших планов добычи, в целом экспорте, маршрутах и транспортировке внутри страны, обеспечении переработки», — сказал вице-министр.
По его словам, даже на фоне резких колебаний цен ключевые процессы в отрасли продолжают работать в плановом режиме. Он также пояснил, что нефтяной рынок Казахстана во многом опирается на долгосрочные контракты.
«Экспорт нефти - обычные контракты составляются не на спотовом рынке, а на среднесрочном и долгосрочном рынке. Так что контракты имеют такой характер», — добавил Жаркешов.
В этой связи влияние краткосрочных скачков цен на экономику страны носит отложенный характер.
«Да, положительный эффект будет. Такие вещи происходят - эффект мы видим примерно через полгода», — отметил он.
