Несмотря на стремительный рост цен на золото до исторических максимумов, Казахстан продолжает снижать объёмы его производства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

По данным World Gold Council, в 2024 году республика произвела 87 тонн золота, заняв 14-е место в мировом рейтинге. Это на 1,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, Китай, возглавивший список, добыл более 380 тонн, за ним следуют Россия (330 тонн), Австралия (284 тонны) и Канада (202,1 тонны). В десятку крупнейших производителей также вошли США, Гана, Мексика, Индонезия, Перу и Узбекистан.

При этом официальная статистика Казахстана демонстрирует ещё более скромные показатели. По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в стране было произведено 72,1 тонны аффинированного золота — лишь на 1,5% больше, чем в 2023 году. Разница в цифрах объясняется различиями в методологии подсчётов: World Gold Council использует данные о золоте, за которое фактически заплатили аффинажные заводы, тогда как национальная статистика включает в том числе необработанное и полуобработанное сырьё.

Интересно, что согласно данным Геологической службы США, Казахстан вошёл в топ-10 мировых производителей с объёмом в 130 тонн. Впрочем, эти цифры включают добычу необработанного и порошкообразного золота, которые, как уточняет БНС, в 2024 году действительно составили около 130,3 тонны.

Тем не менее, в сравнении со странами СНГ Казахстан уступает России и Узбекистану, вошедшим в мировую десятку лидеров, но опережает Кыргызстан, где за год было произведено 23,6 тонны золота. На долю остальных стран СНГ пришлись лишь 14,2 тонны — на 11,9% меньше, чем в 2023 году.

Текущая динамика в 2025 году также не радует: за январь–август в Казахстане произведено 85,9 тонн необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде порошка — на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого объёма только 48,2 тонны пришлось на аффинированное золото, что также ниже прошлогоднего уровня на 2,5%.

Парадоксальным выглядит тот факт, что сокращение производства происходит на фоне рекордного роста цен на золото. На конец сентября 2025 года стоимость тройской унции достигла 3,9 тысячи долларов США, тогда как в начале года она составляла чуть более 2,6 тысячи. Рост почти на 50% обусловлен глобальной геополитической нестабильностью, увеличением военных расходов в мире и массовым уходом инвесторов от рисковых активов к традиционным защитным — таким как золото.