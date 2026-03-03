Казахстан сократил импорт цветов, но при этом потратил более $77 млн
Наиболее востребованной позицией остаются розы.
Сегодня 2026, 12:40
За 12 месяцев 2025 года Казахстан импортировал 10 954 тонны срезанных цветов и бутонов на общую сумму 77,6 млн долларов США. Такие данные приводит Бюро национальной статистики РК, передает BAQ.kz. По сравнению с 2024 годом объём поставок сократился на 1,4 тыс. тонн.
Крупнейшим поставщиком цветов остаётся Эквадор. На его долю приходится 41,9% всего импорта — 4 586 тонн. Значительные объёмы также поступили из Китая (2 678 тонн), Нидерландов (1 702 тонны), Колумбии (778 тонн) и Кении (739 тонн). Всего в 2025 году цветы в Казахстан поставлялись из 45 стран мира.
Наиболее востребованной позицией остаются розы. За год их было ввезено 6 219 тонн, что составляет более половины всего объёма импортируемой цветочной продукции.
Несмотря на снижение физического объёма импорта по сравнению с прошлым годом, рынок остаётся крупным и диверсифицированным по странам-поставщикам, а основным драйвером спроса продолжают выступать розы.
