От военного училища до Генштаба: кто отвечает за военно-техническую политику Казахстана

Казахстан развивает военно-техническое сотрудничество более чем с 40 государствами и профильными международными организациями. С 18 странами действуют двусторонние договоры и соглашения.

За этими цифрами стоит работа специалистов, которые определяют потребности армии, оценивают образцы вооружения и техники и изучают возможности отечественных предприятий.

10 сентября они отмечают профессиональный день. Дата связана с созданием в 2009 году Департамента военно-технической политики Министерства обороны.

Сегодня департамент возглавляет полковник Аян Еслямов. В эту сферу он пришел после начала военной службы.

«В эту сферу я пришел благодаря интересу к военному делу и пониманию того, насколько много зависит от профессионализма и ответственности в вопросах обороны и безопасности государства. Свой профессиональный путь начинал с военной службы, где получил практический опыт и прошел разные этапы службы», - рассказал Аян Еслямов.

За годы службы он прошел все ступени военного образования.

«Получил все ступени образования от военного училища до академии Генерального штаба. В дальнейшем продолжал профессиональное развитие непосредственно в системе Вооруженных сил и военно-технической сфере. Образование дает необходимую основу, но не меньшее значение имеют практический опыт, постоянное обучение и способность принимать взвешенные решения», - рассказал Аян Еслямов.

Работа департамента начинается задолго до того, как новая машина, беспилотник или система связи поступает в войска. Специалисты анализируют рынок вооружения и военной техники, изучают современные военные технологии и оценивают, насколько они соответствуют потребностям Вооруженных сил и ресурсам государства.

На основе этого готовятся предложения по техническому развитию армии, оснащению войск и диверсификации источников поставок.

Рабочий день начальника департамента начинается с анализа текущих задач и определения приоритетов.

«Встречи, совещания, работа с коллегами и представителями оборонной промышленности направлены на выполнение поставленных задач и последовательное развитие вооружения» - рассказал он.

За годы его службы изменилась не только сама техника, но и подход к оснащению армии.

По словам полковника, сейчас больше внимания уделяется современным системам управления и связи, разведке, беспилотным технологиям и комплексной модернизации.

Отдельное направление связано с отечественным оборонно-промышленным комплексом. При формировании государственного оборонного заказа учитываются возможности казахстанских предприятий, перспективы локализации производства и освоения новых технологий.

Предприятия отечественного ОПК выпускают отдельные виды вооружения и военной техники, системы и автоматизированные комплексы радиосвязи. В войска поступают бронированные колесные машины, беспилотные летательные аппараты отечественной сборки и современные средства связи. Параллельно проводится модернизация техники, уже находящейся на вооружении.

При выборе нового образца специалисты смотрят прежде всего на то, насколько он подходит для условий Казахстана.

«Учитываем климат, рельеф, большие расстояния, надежность и мобильность техники, ее совместимость с системами, которые уже стоят на вооружении. В конечном счете значение имеет не громкость бренда, а способность техники выполнять задачи в наших условиях», - рассказал он.

Военно-техническая работа выходит и за пределы страны. Казахстан сотрудничает в этой сфере более чем с 40 государствами и профильными международными организациями. С 18 странами действуют двусторонние договоры и соглашения.

Международные комиссии и рабочие группы служат площадками для обмена опытом, обсуждения технических решений и проработки совместных проектов.

На вопрос о своем главном результате начальник департамента не выделяет отдельный контракт или проект.

«Я бы не стал выделять один проект. Это всегда результат работы команды. Для меня ценнее системный результат, создание условий для своевременного и качественного оснащения армии и развитие отечественных возможностей в этой сфере. Такой результат имеет долгосрочное значение для обороноспособности страны», - отметил он.

Департамент военно-технической политики работает с 2009 года. Его специалисты занимаются вопросами оснащения армии, развития отечественного оборонного производства, модернизации техники и сотрудничества с зарубежными партнерами. При выборе вооружения учитываются реальные задачи войск, климат, рельеф, большие расстояния, надежность, мобильность и совместимость с уже имеющимися системами.