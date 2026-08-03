«Казахстан совершил инвестиционный рывок»: эксперты назвали причины роста инвестиций

Казахстан поднялся на 17 позиций в рейтинге самых безопасных стран для инвесторов. Что это означает и сможет ли страна сохранить этот темп? Корреспондент BAQ.KZ изучил ситуацию, опираясь на мнения экспертов.

В последние несколько лет привлечение инвестиций в экономику Казахстана стало одним из главных приоритетов государственной политики. Теперь результаты этой работы начинают отражаться и в международных оценках. Казахстан сразу поднялся на 17 позиций в рейтинге безопасности для инвесторов – с 70-го на 53-е место. Этот показатель вывел страну в число лидеров Центральной Азии.

Положительные изменения в экономике не ограничиваются только рейтингами. За первые шесть месяцев текущего года объем привлеченных в Казахстан инвестиций превысил 20 миллиардов долларов США, увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост частных инвестиций более чем на 21% свидетельствует об укреплении доверия бизнеса к экономике страны.

Прогнозы международных финансовых организаций также подтверждают эту тенденцию. Международный валютный фонд ожидает, что экономика Казахстана в этом году вырастет на 4,6%. Всемирный банк также отмечает сохранение устойчивого экономического роста в ближайшие годы.

Сегодня инвестиции в основном направляются в такие сферы, как промышленность, строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, а также информационные технологии. Это способствует диверсификации экономики, созданию новых производств и постепенному снижению зависимости от сырьевого сектора.

Кроме того, для формирования благоприятной среды для инвесторов были запущены новые механизмы поддержки. В настоящее время работают Инвестиционный штаб и Национальная цифровая инвестиционная платформа. Стратегическим инвесторам предлагаются долгосрочные стабильные условия работы. С начала года было заключено 57 инвестиционных соглашений. Кроме того, внедрение программы Altyn Visa упростило пребывание, работу и получение государственных услуг для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Инвестиционная привлекательность страны также отражается в международных рейтингах. Агентства Fitch Ratings, S&P Global Ratings и Moody’s сохранили за Казахстаном инвестиционный уровень рейтинга. В глобальном рейтинге конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 34-е место, а в Глобальном индексе мира занял 56-ю позицию.

Однако какие факторы стоят за этими результатами? Является ли рост позиций Казахстана в рейтингах прямым результатом проведенных реформ или на него больше повлияли внешние обстоятельства? Эксперты Института экономических исследований подробно ответили на эти вопросы.

«Рост рейтинга не является случайностью»

Старший эксперт Центра развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Меруерт Манапова считает, что повышение Казахстана сразу на 17 позиций за один год нельзя считать случайным явлением. По ее словам, этот показатель сформировался под влиянием как внутренних реформ, проводимых в стране, так и международной ситуации.

«Подъем Казахстана с 70-го на 53-е место стал результатом сочетания внутренних реформ и внешних факторов. Поскольку данный рейтинг имеет сравнительный характер, позиция страны определяется не только ее собственными достижениями. На общий результат также влияют изменения экономических, финансовых и геополитических рисков в других государствах. Поэтому было бы неправильно связывать рост Казахстана только с внешними обстоятельствами или только с внутренними реформами. Это результат совокупного воздействия нескольких факторов», – отмечает эксперт.

По ее словам, в последние годы в стране последовательно внедряются конкретные инструменты, направленные на снижение инвестиционных рисков. Речь идет не только о принятии новых программ, но и о создании механизмов, которые упрощают работу инвесторов.

«Сегодня функционирует Инвестиционный штаб, поэтапно развивается Национальная цифровая инвестиционная платформа. Заключаются инвестиционные соглашения, внедрен механизм сопровождения инвесторов по принципу «одного окна». Кроме того, в конце 2025 года была утверждена Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Этот документ предусматривает снижение административных барьеров, повышение ответственности регионов, развитие необходимой инженерной инфраструктуры и создание Kazakhstan Investment House, который будет заниматься комплексным сопровождением проектов», – говорит Меруерт Манапова.

Эксперт отмечает, что подобные международные рейтинги для инвесторов являются не просто статистикой, а одним из важных показателей при принятии инвестиционных решений.

«При сравнении возможностей разных стран иностранные инвесторы ориентируются именно на такие рейтинги. Они помогают оценить уровень рисков и определить, в какую страну выгоднее направить капитал. Улучшение позиции Казахстана в рейтинге повышает доверие международных компаний и финансовых институтов к стране. Кроме того, это свидетельствует о том, что реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, дают реальные результаты. В сочетании с государственными мерами поддержки такие оценки могут способствовать запуску новых проектов, расширению производств и привлечению дополнительного капитала в Казахстан», – считает эксперт.

«Главная задача сейчас – обеспечить реальное выполнение принятых решений»

Эксперт отдела развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Жанара Бериккызы отмечает, что рост объема инвестиций является важным показателем. Однако для сохранения положительной динамики необходимо не столько запускать новые инициативы, сколько обеспечить эффективную реализацию уже принятых реформ.

«Превышение объема инвестиций в 20 миллиардов долларов за первые шесть месяцев 2026 года и рост частных инвестиций более чем на 21% показывают укрепление доверия к экономике страны. Но для превращения этого результата в устойчивую тенденцию необходимо обеспечить полное и качественное выполнение принятых решений. Поэтому сегодня основное внимание должно быть сосредоточено на поэтапной реализации Концепции инвестиционной политики до 2030 года. Среди ключевых приоритетов – формирование стабильной и предсказуемой среды для бизнеса, своевременная подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры, а также дальнейшее упрощение административных процедур», – говорит эксперт.

По ее словам, эффективность инвестиционной политики сегодня определяется не количеством новых инструментов поддержки, а тем, насколько результативно работают уже принятые механизмы.

«Главная задача сейчас заключается не в создании новых механизмов, а в обеспечении полноценной работы существующих инструментов. Особенно это важно на региональном уровне. Если возникающие при реализации инвестиционных проектов вопросы будут решаться своевременно, а необходимая инфраструктура будет предоставляться без задержек, доверие инвесторов будет укрепляться. Поэтому роль слаженного взаимодействия между центральными органами и регионами в дальнейшем будет только возрастать», – отмечает Жанара Бериккызы.

Эксперт также подчеркивает необходимость уделять внимание не только объему инвестиций, но и их качеству. По ее мнению, долгосрочный экономический рост зависит не только от привлечения капитала, но и от того, в какие именно проекты он направляется.

«Приоритет необходимо отдавать проектам, которые создают новые производства, обеспечивают устойчивые рабочие места, укрепляют экспортный потенциал, внедряют современные технологии и формируют спрос на продукцию местных поставщиков. Такие инвестиции способствуют качественному развитию экономики. Поэтому важны не только объем привлеченного капитала, но и его структура и экономическая эффективность», – считает она.

По словам Жанары Бериккызы, рост частных инвестиций более чем на 21% показывает увеличение интереса бизнеса к казахстанскому рынку. Теперь главная задача – сохранить это доверие.

«Для этого нельзя ограничиваться только привлечением новых инвесторов. Важно также создавать условия для расширения производства компаний, уже работающих в Казахстане, и повторного инвестирования их прибыли в экономику страны. Если этот процесс будет продолжаться системно, рост инвестиций станет не временным показателем, а устойчивым фактором долгосрочного экономического развития», – заключила эксперт.

В инвестиционной конкуренции результат измеряется стабильностью

Улучшение позиций Казахстана в международных рейтингах и рост объема инвестиций свидетельствуют о позитивных изменениях в экономике страны. Однако эксперты рассматривают это не как конечную цель, а как промежуточный результат проводимых реформ.

По их мнению, для инвесторов наиболее важными факторами остаются предсказуемость и стабильность условий работы. Поэтому дальнейшее укрепление позиций Казахстана в международной инвестиционной конкуренции будет зависеть от полноценного исполнения принятых решений, эффективной организации работы на региональном уровне и приоритета качественных инвестиционных проектов.