В Казахстане разрабатывают Мастер‑план развития гражданской авиации страны (CAMP) до 2050 года, передает BAQ.KZ.

В этой связи в Министерстве транспорта Казахстан состоялась встреча вице‑министра Талгата Ластаева с координатором проекта группы экспертов Межународной организации гражданской авиации (ИКАО), г-жой Лиузой Столс. Переговоры дали старт работе над Мастер-планом развития гражданской авиации Казахстана (CAMP) до 2050 года.

По словам вице-министра, документ, разрабатываемый экспертами ИКАО, станет стратегической основой для сбалансированного и качественного развития всей системы гражданской авиации с учетом передовых международных практик. Он подчеркнул, что отрасль находится в числе государственных приоритетов: проводится масштабная модернизация аэропортовой инфраструктуры, отечественные авиакомпании ежегодно обновляют и расширяют парк современными воздушными судами, развивается авиация общего назначения и сектор беспилотных систем, внедряются принципы устойчивого развития.

В рамках визита Лиузы Столс запланированы встречи с ключевыми участниками рынка, анализ действующих стратегических документов и формирование рабочего плана CAMP.

Ожидается, что разработка CAMP и независимая оценка экспертами ИКАО позволит выработать долгосрочную, реалистичную и конкурентоспособную модель развития гражданской авиации Казахстана.