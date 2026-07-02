Казахстан создает центр по редкоземельным металлам для международных инвесторов

Выступая на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, Президент рассказал о цифровой трансформации транспортной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, а также о новых возможностях для международных инвесторов.

Президент отметил, что в транспортно-логистической сфере уже внедрена цифровая платформа Smart Cargo, работающая по принципу бесшовного взаимодействия.

"В сфере логистики внедрена цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу бесшовного взаимодействия. Она обеспечивает цифровизацию ключевых транспортных коридоров", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, масштабная цифровизация активно проводится и в нефтегазовой отрасли. В стране создаются цифровые двойники объектов добычи и переработки углеводородов, а также внедряется единая система прослеживаемости нефти и нефтепродуктов.

"Значительный прогресс достигнут в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Казахстана. Особое внимание уделяется созданию цифровых двойников объектов добычи и переработки углеводородов. Одновременно внедряется комплексная система прослеживаемости нефти и нефтепродуктов, охватывающая всю производственно-сбытовую цепочку – от добычи сырья до конечной реализации", – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта уже применяются для прогнозирования неисправностей оборудования, повышения надежности производственных процессов и оптимизации работы промышленных предприятий.

Отдельно Президент остановился на работе Международного финансового центра "Астана", который, по его словам, стал площадкой для тестирования инновационных решений в сфере искусственного интеллекта.

"Посредством регуляторной "песочницы" FinTech Lab МФЦА использует преимущества английского права и одной из лучших в мире систем защиты данных. В конечном итоге МФЦА обеспечивает прозрачные правила ведения бизнеса, надежную правовую защиту и самые высокие стандарты обеспечения безопасности данных", – заявил Токаев.

Говоря о перспективах инвестиционного сотрудничества, Президент назвал одним из приоритетов развитие отрасли критически важных полезных ископаемых.

"Критически важные полезные ископаемые становятся ключевым стратегическим ресурсом новой индустриальной эпохи. В ответ на глобальные изменения Казахстан последовательно совершенствует нормативно-правовую базу и механизмы регулирования отрасли, создавая максимально благоприятные условия для сотрудничества с ведущими мировыми компаниями", – подчеркнул он.

Президент сообщил, что в стране уже заработала Единая платформа недропользования, благодаря которой автоматизировано оказание 22 государственных услуг, связанных с лицензированием и контролем исполнения обязательств недропользователей.

Кроме того, Казахстан завершил масштабную работу по цифровизации геологических архивов.

"В единый национальный цифровой фонд уже переведено более 4,7 миллиона архивных геологических документов и материалов, ранее существовавших исключительно в бумажном и магнитном форматах. Кроме того, мы начали использовать искусственный интеллект для ускоренного преобразования исторических геологических данных в современные машиночитаемые форматы", – сообщил Глава государства.

По словам Президента, следующим этапом станет создание в Астане Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам, который будет предоставлять международным инвесторам высокоточные геологические данные и способствовать развитию сотрудничества в сфере критически важных минералов.