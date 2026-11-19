Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о расширении сотрудничества казахстанских вузов с зарубежными университетами. В стране открываются новые кампусы, готовят специалистов по совместным программам и планируют создавать исследовательские лаборатории, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«В рамках партнерства Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева и Университета Аризоны уже возведены современный учебно-лабораторный корпус и общежитие. В этом году первые выпускники совместных образовательных программ получили сразу два диплома: казахстанского и американского университетов. В Казахстане также открыт филиал Университета Кардиффа, ставший первым международным кампусом британского вуза. Возводятся и расширяются кампусы для Университета Ковентри, МИФИ, Пекинского университета языка и культуры, Северо-Западного политехнического университета Китая», – сообщил Глава государства.

Президент отметил, что в крупнейших городах страны ведется подготовка специалистов для атомной отрасли, сферы искусственного интеллекта и креативных индустрий. При этом зарубежные университеты должны быть доступны жителям разных регионов Казахстана.

«Вместе с тем считаем исключительно важной задачей сделать качественное образование мирового уровня доступным и в остальных регионах страны. Поэтому при выборе расположения зарубежных филиалов учитывается отраслевая специализация и кадровая потребность областей. Одним словом, нам удалось, конечно же, с вашей помощью, уважаемые гости, создать прочную базу международного академического партнерства, за что выражаем искреннюю признательность всем нашим коллегам и друзьям», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Следующим этапом развития академического хаба станет расширение научного сотрудничества с зарубежными университетами.