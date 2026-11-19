Казахстан создал прочную базу международного академического партнерства
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Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о расширении сотрудничества казахстанских вузов с зарубежными университетами. В стране открываются новые кампусы, готовят специалистов по совместным программам и планируют создавать исследовательские лаборатории, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
«В рамках партнерства Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева и Университета Аризоны уже возведены современный учебно-лабораторный корпус и общежитие.
В этом году первые выпускники совместных образовательных программ получили сразу два диплома: казахстанского и американского университетов.
В Казахстане также открыт филиал Университета Кардиффа, ставший первым международным кампусом британского вуза.
Возводятся и расширяются кампусы для Университета Ковентри, МИФИ, Пекинского университета языка и культуры, Северо-Западного политехнического университета Китая», – сообщил Глава государства.
Президент отметил, что в крупнейших городах страны ведется подготовка специалистов для атомной отрасли, сферы искусственного интеллекта и креативных индустрий. При этом зарубежные университеты должны быть доступны жителям разных регионов Казахстана.
«Вместе с тем считаем исключительно важной задачей сделать качественное образование мирового уровня доступным и в остальных регионах страны.
Поэтому при выборе расположения зарубежных филиалов учитывается отраслевая специализация и кадровая потребность областей.
Одним словом, нам удалось, конечно же, с вашей помощью, уважаемые гости, создать прочную базу международного академического партнерства, за что выражаем искреннюю признательность всем нашим коллегам и друзьям», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Следующим этапом развития академического хаба станет расширение научного сотрудничества с зарубежными университетами.
«Теперь мною поставлена задача удержать в Казахстане знания мирового уровня в виде квалифицированных кадров, научных достижений и инноваций.
На втором этапе развития академического хаба мы планируем сосредоточиться на активном научном сотрудничестве, открытии совместных исследовательских лабораторий, реализации прорывных технологических проектов.
В этой связи мы уделяем особое внимание созданию максимально благоприятных условий для ведущих зарубежных университетов и расширению международного сотрудничества в сфере науки и исследований».
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