«Казахстан создал возможности для всего мирового AI-сообщества» – глава IOAI об олимпиаде в Астане

Председатель Международного совета Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI), сооснователь Европейской юниорской олимпиады по информатике (eJOI) Елена Маринова высоко оценила организацию IOAI 2026 в Астане, отметив, что Казахстан стал площадкой, объединившей молодых исследователей искусственного интеллекта со всего мира. Об этом она заявила на церемонии открытия олимпиады, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Мариновой, за три года существования олимпиада продемонстрировала стремительный рост. Если первая IOAI в Болгарии собрала представителей 33 стран, а вторая в Пекине – 61 страны, то в этом году в Астану прибыли делегации более чем из 100 стран и территорий.

«Несколько лет назад первая олимпиада прошла в Болгарии и объединила 33 страны. Вторая, состоявшаяся в Китае, стала важным этапом развития. В этом году Казахстан принимает уже более 100 стран и территорий. Это крупнейшая международная научная олимпиада такого уровня», – сказала Елена Маринова.

Она подчеркнула, что проведение столь масштабного мероприятия стало возможным благодаря системной работе Казахстана в сфере цифровизации, развитию искусственного интеллекта и инвестициям в современную технологическую инфраструктуру.

«Казахстан и IOAI вместе демонстрируют, что инвестиции в таланты, образование и передовую цифровую инфраструктуру создают возможности не только для одной страны, но и для всего мирового сообщества в сфере искусственного интеллекта», – отметила председатель Международного совета IOAI.

Елена Маринова выразила благодарность Президенту Казахстана, Правительству страны, Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития, Федерации спортивного программирования Казахстана, а также всем организациям и специалистам, принимавшим участие в подготовке олимпиады.

Отдельно она отметила предоставленные Казахстаном технологические возможности, в том числе вычислительные мощности суперкомпьютера Alem, которые используются для проведения соревнований.

Обращаясь к участникам, Маринова призвала их воспринимать соревнования не только как возможность завоевать медали, но и как площадку для будущего международного сотрудничества.

«Вы приехали сюда не только соревноваться. Вы будущие коллеги, партнёры и друзья. Искусственный интеллект станет определяющей силой вашего поколения, и именно вам предстоит решить, будет ли он объединять людей и служить человечеству», – сказала она.

Кроме того, председатель Международного совета IOAI поблагодарила международное жюри, научный комитет, волонтёров, наставников и организаторов, подчеркнув, что именно совместная работа позволила провести крупнейшую в истории олимпиаду по искусственному интеллекту.