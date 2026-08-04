Казахстан создаст единую систему предупреждения о паводках и засухах

В Казахстане начнут разрабатывать общенациональную систему раннего предупреждения о наводнениях и засухах. Проект предусматривает объединение данных о водохозяйственной инфраструктуре страны, передает BAQ.KZ.

Соглашение подписали Информационно-аналитический центр водных ресурсов и компания Agip Karachaganak B.V.

Договоренности достигнуты во время заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора в Астане. Участники обсудили водосбережение, цифровизацию водного хозяйства и развитие инфраструктуры.

В стране появится центр AquaLab

Еще одно соглашение касается создания центра AquaLab. Он займется новыми решениями в водной сфере, STEM-образованием и экологическим просвещением.

Документ подписали Информационно-аналитический центр водных ресурсов и фонд Caravan of Knowledge.

Отдельное трехстороннее соглашение о сотрудничестве, финансировании и реализации проекта заключили Информационно-аналитический центр водных ресурсов, Ассоциация экологических организаций Казахстана и представительство Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов назвал водосбережение новой моделью управления водными ресурсами.

Водосбережение уже не отдельное направление работы, а новая модель управления водными ресурсами. Для Казахстана это имеет особое значение, поскольку вопросы водной безопасности непосредственно связаны с устойчивостью экономики, экологическим благополучием и качеством жизни населения, - сказал министр.

По его словам, проекты в водной сфере должны быть связаны с единой государственной политикой и давать измеримый результат.

Инфраструктурные решения должны сопровождаться современными технологиями управления. Цифровые инструменты должны формировать единое информационное пространство. Внедрение новых технологий необходимо подкреплять подготовкой специалистов и формированием культуры бережного отношения к воде, - отметил Нуржан Нуржигитов.

Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа заявила, что за два года совет стал рабочим механизмом, объединяющим государство, международных партнеров и финансовые институты.

Настоящая ценность этой работы измеряется не количеством встреч, а совместными решениями, которые уже сегодня превращаются в инвестиционные проекты и совершенствование государственной политики, - сказала она.

Координационный совет создали в сентябре 2024 года по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации и Программы развития ООН. Сейчас в его состав входят более 40 партнеров.