Казахстан создаст единую систему предупреждения о паводках и засухах
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В Казахстане начнут разрабатывать общенациональную систему раннего предупреждения о наводнениях и засухах. Проект предусматривает объединение данных о водохозяйственной инфраструктуре страны, передает BAQ.KZ.
Соглашение подписали Информационно-аналитический центр водных ресурсов и компания Agip Karachaganak B.V.
Договоренности достигнуты во время заседания Координационного совета партнеров по развитию водного сектора в Астане. Участники обсудили водосбережение, цифровизацию водного хозяйства и развитие инфраструктуры.
В стране появится центр AquaLab
Еще одно соглашение касается создания центра AquaLab. Он займется новыми решениями в водной сфере, STEM-образованием и экологическим просвещением.
Документ подписали Информационно-аналитический центр водных ресурсов и фонд Caravan of Knowledge.
Отдельное трехстороннее соглашение о сотрудничестве, финансировании и реализации проекта заключили Информационно-аналитический центр водных ресурсов, Ассоциация экологических организаций Казахстана и представительство Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов назвал водосбережение новой моделью управления водными ресурсами.
Водосбережение уже не отдельное направление работы, а новая модель управления водными ресурсами. Для Казахстана это имеет особое значение, поскольку вопросы водной безопасности непосредственно связаны с устойчивостью экономики, экологическим благополучием и качеством жизни населения, - сказал министр.
По его словам, проекты в водной сфере должны быть связаны с единой государственной политикой и давать измеримый результат.
Инфраструктурные решения должны сопровождаться современными технологиями управления. Цифровые инструменты должны формировать единое информационное пространство. Внедрение новых технологий необходимо подкреплять подготовкой специалистов и формированием культуры бережного отношения к воде, - отметил Нуржан Нуржигитов.
Постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа заявила, что за два года совет стал рабочим механизмом, объединяющим государство, международных партнеров и финансовые институты.
Настоящая ценность этой работы измеряется не количеством встреч, а совместными решениями, которые уже сегодня превращаются в инвестиционные проекты и совершенствование государственной политики, - сказала она.
Координационный совет создали в сентябре 2024 года по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации и Программы развития ООН. Сейчас в его состав входят более 40 партнеров.
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