Казахстан создаст три международных R&D-центра в сфере энергетики и ИИ

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта на площадке международного форума AI & Digital Bridge 2026 подписаны три документа, направленные на развитие международного научно-технологического сотрудничества в сфере энергетики, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Министерство энергетики последовательно развивает научно-технологический потенциал топливно-энергетического комплекса и международное сотрудничество в сфере инноваций, цифровизации и внедрения передовых технологий. Важную роль в этой работе играет Отраслевой центр технологических компетенций (ОЦТК).

В рамках данной работы на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби реализуются инициативы по созданию совместных R&D-центров с ведущими китайскими научными и технологическими партнерами. С Power China Chengdu Engineering Corporation Limited предусмотрено создание совместного R&D-центра в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики. Его деятельность будет направлена на проведение прикладных исследований, разработку и внедрение инновационных энергетических технологий, реализацию совместных научно-технических проектов и подготовку квалифицированных кадров.

Совместно с Fudan University планируется создание на базе КазНУ Казахстанско-китайского R&D-центра по прикладному применению искусственного интеллекта. Центр будет ориентирован на разработку, адаптацию, испытание и практическое внедрение AI-решений в ключевых секторах экономики Казахстана, включая энергетику, промышленность, нефтегазовую отрасль, транспорт и другие направления. В качестве стратегического индустриального партнера предусмотрено участие Dominor Partners Limited, обеспечивающего связь научных разработок с практическими задачами экономики.

С Shenzhen EAGET Innovation Technology Co., Ltd. предусматривается создание совместного R&D-центра в сфере технологий хранения цифровых данных. Сотрудничество будет направлено на проведение прикладных исследований и разработок, создание и внедрение технологий хранения данных, реализацию совместных научно-технических проектов и развитие компетенций в области современной цифровой инфраструктуры.

Министерство энергетики выступает координатором развития данных инициатив в энергетической отрасли, обеспечивая взаимодействие с научным сообществом, международными технологическими партнерами и отраслевыми организациями. ОЦТК обеспечивает отраслевую технологическую кооперацию и содействует продвижению прикладных решений для дальнейшего пилотирования и внедрения.

Реализация инициатив направлена на развитие отечественного научно-технологического потенциала, трансфер передовых технологий, подготовку высококвалифицированных кадров и создание условий для практического внедрения инновационных решений в топливно-энергетическом комплексе Казахстана.