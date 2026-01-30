Казахстан создаст цифровой паспорт волонтера
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера, подчеркнув необходимость внедрения новых технологий в волонтерскую деятельность, передает BAQ.KZ.
"Передовые технологии, и прежде всего искусственный интеллект, начинают проникать во все сферы жизни страны. Волонтерское движение не должно оставаться в стороне. Полностью поддерживаю идею создания цифрового паспорта волонтера", — отметил Президент.
В рамках Послания Президент поставил задачу в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Создание цифрового паспорта волонтера станет одним из шагов к реализации этой стратегии, позволяя системно учитывать участие граждан в общественных инициативах и стимулировать активную гражданскую позицию.
