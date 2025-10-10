В Казахстане разрабатывается национальный инструмент для оценки уровня внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования, передает BAQ.KZ. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании кейс-платформы "Мұғалім Talks" партии "AMANAT".

По словам министра, инициатива реализуется в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по ускорению цифровой трансформации образования. Совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития утверждены концептуальные основы внедрения ИИ в систему образования на 2025–2029 годы. Среди ключевых проектов — платформа AI Kitap, направленная на персонализацию обучения, и онлайн-комплекс Day of AI. Для педагогов внедрена трёхуровневая система обучения использованию ИИ — "Acquire → Deepen → Create", по которой уже прошли подготовку более 200 тысяч учителей.

Разрабатываемый инструмент оценки станет частью подготовки к международному исследованию PISA–2029, где впервые будет измеряться грамотность школьников в области искусственного интеллекта.