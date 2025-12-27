Рост цен остается одной из наиболее чувствительных тем для казахстанского общества. Несмотря на инфляцию на уровне 12,4% в ноябре, государству удалось остановить ее ускорение и удержать ситуацию под контролем за счет оперативных решений. В сентябре годовая инфляция достигала 12,9%, и существовали риски дальнейшего роста, однако своевременные меры помогли стабилизировать динамику, передаёт BAQ.KZ.

Ключевым фактором стало введение моратория на повышение цен на бензин и дизельное топливо, применение временных фискальных решений и корректировка ряда налоговых льгот. Эти инструменты выступили буфером, предотвращающим скачок себестоимости перевозок и товаров, а также позволили рынку адаптироваться в наиболее уязвимый период. В результате годовая инфляция замедлилась с 12,9% до 12,4%, а эффект от принятых мер сохранится как минимум до конца первого квартала 2026 года.

Одновременно был утвержден комплексный документ - Программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026–2028 годы. Она направлена на обеспечение устойчивого экономического роста, снижение инфляции и повышение реальных доходов населения в рамках исполнения поручений Главы государства. Программа делает акцент на стимулировании производства продуктов питания, совершенствовании логистики, сбалансированной тарифной политике и усилении антимонопольного регулирования. Одним из ключевых механизмов замедления инфляции в ближайшие три года станет расширение предложения и повышение конкуренции на внутреннем рынке.

Мораторий на рост цен на ГСМ рассматривался исключительно как краткосрочная стабилизационная мера. Он позволил удержать цены на топливо, стабилизировать внутренние поставки и снизить давление на себестоимость. Однако долгосрочное искусственное сдерживание цен может отрицательно влиять на инвестиционную активность в нефтепереработке и добыче. Поэтому государство планирует постепенно возвращать рыночные механизмы, обеспечивая прогнозируемость и плавность ценового перехода.

Стратегическим направлением развития остается диверсификация экономики и формирование новой индустриальной платформы. С 2025 по 2031 годы в Казахстане планируется реализовать 29 крупных проектов на сумму около 10,2 трлн тенге. Они создадут более 20 тысяч рабочих мест и выведут на рынок конкурентоспособную экспортно-ориентированную продукцию. В портфель индустриализации вошли проекты в сфере химии, металлургии, производства минеральных удобрений и переработки полезных ископаемых. Среди ключевых инициатив - сернокислотные заводы в Жамбылской и Туркестанской областях, химический комплекс "Састобе", калийный кластер "Сатимола", расширение мощностей "Qarmet" и строительство завода горячебрикетированного железа ССГПО.

Эти проекты должны сформировать устойчивый несырьевой сектор и снизить зависимость экономики от сырьевой конъюнктуры, став драйверами роста на горизонте следующего десятилетия.

Ситуация на мировом нефтяном рынке также остается важным фактором. Решение стран ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти в первом квартале 2026 года не создает для Казахстана существенных рисков. Восемь стран, выполнявших добровольные обязательства, с апреля 2025 года постепенно наращивали добычу, в результате чего в сентябре было возвращено на рынок 2,2 млн баррелей в сутки, а в октябре - еще 1,65 млн баррелей. Дополнительное увеличение на декабрь составило 137 тысяч баррелей. Для Казахстана это означало достижение уровня добычи в 1 569 тысяч баррелей в сутки.

Приостановка дальнейшего роста объемов в январе–марте 2026 года обусловлена сезонностью и умеренными прогнозами по мировому спросу. Страны оставляют себе гибкость для корректировки решений в зависимости от изменения ценовой и рыночной ситуации. Для Казахстана влияние этих шагов остается ограниченным, поскольку доля страны в сделке относительно небольшая, а согласованные объемы позволяют сохранять предсказуемый производственный график без негативных последствий для отрасли.

В целом принятые меры направлены на поддержание баланса на рынке и не несут негативного эффекта для казахстанского нефтегазового сектора. Экономическая политика ориентирована на стабилизацию, снижение инфляционного давления и формирование условий для устойчивого роста на среднесрочную перспективу.