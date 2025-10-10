В Актау завершился I Международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills-2025, собравший молодых специалистов и студентов из шести стран: Казахстана, Турции, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана и Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

Главной сенсацией турнира стало уверенное лидерство сборной Казахстана, которая завоевала 6 золотых, 2 серебряные медали и 1 "Медальон отличия", став абсолютным победителем соревнований.

Успех казахстанской команды стал весомым подтверждением стратегического курса на развитие профессионального образования и поддержку рабочих профессий. Как отметили в Министерстве просвещения, результаты чемпионата — это прямой итог реформ, реализуемых в рамках объявленного Президентом Года рабочих профессий.

TurkicSkills-2025 прошёл с 4 по 9 октября и объединил около 70 участников, соревновавшихся в 10 компетенциях — от инженерии и IT до робототехники и сферы услуг. Конкурс стал не просто ареной профессионального мастерства, но и площадкой для международного диалога в сфере образования и подготовки кадров.

На торжественной церемонии закрытия вице-министр просвещения Казахстана Асылбек Ахметжанов подчеркнул значение этого события:

"Чемпионат TurkicSkills — это важное событие, открывающее новый этап сотрудничества между организациями технического и профессионального образования тюркоязычных государств. Эти дни стали ярким примером дружбы, взаимопонимания и обмена опытом. Проведение чемпионата не только повысило международный авторитет нашей страны, но и будет способствовать дальнейшему повышению качества профессионального образования", — отметил он.

Высоко оценили организацию и международные эксперты. Член Совета WorldSkills International Рэй Инглиш заявил, что Казахстан уже готов к проведению чемпионатов мирового уровня:

"Масштаб и качество проведения чемпионата TurkicSkills-2025 демонстрируют полную готовность Казахстана к организации мировых соревнований по профессиональному мастерству. Накопленный опыт создаёт прочные предпосылки для того, чтобы в будущем принимать чемпионаты уровня WorldSkills или WorldSkills Europe", — подчеркнул он.

Чемпионат посетили более 5 тысяч человек. В рамках деловой программы было подписано около 100 меморандумов о сотрудничестве между колледжами и промышленными предприятиями.