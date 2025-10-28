Сборная Казахстана по регби-7 одержала уверенную победу на турнире Asia Rugby Emirates Men’s Sevens Trophy 2025, который прошёл в Омане, передает BAQ.KZ.

Казахстанцы выиграли все матчи и заняли первое место среди 15 команд, не потерпев ни одного поражения.

Турнир проходил в формате группового этапа и плей-офф. На старте казахстанская команда оказалась в одной группе с Кыргызстаном, Саудовской Аравией и Катаром, где продемонстрировала полное доминирование:

Казахстан - Кыргызстан: 44:0

Казахстан - Саудовская Аравия: 27:0

Казахстан - Катар: 34:7

В плей-офф подопечные сборной продолжили уверенное выступление. В полуфинале они разгромили Афганистан со счётом 41:0, а в финале не оставили шансов Индии — 27:0.

За весь турнир команда пропустила всего 7 очков, показав одну из самых надёжных защит и мощнейшую атаку. Благодаря этой победе Казахстан и Индия получили право выступать в Division 1 Asia Rugby Sevens Series.