Азиатский банк развития пересмотрел прогноз экономического роста для Кавказа и Центральной Азии на 2025 год до 5,8 процента, а на 2026 год — до 5,0 процента. Об этом говорится в отчёте Asian Development Outlook (December 2025). По данным Азиатского банка развития, эти показатели превышают прогнозы, опубликованные в сентябрьском обзоре Asian Development Outlook, где рост на 2025 и 2026 годы оценивался соответственно в 5,5 и 4,9 процента. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Основной причиной пересмотра прогноза роста по Кавказу и Центральной Азии стало более высокое, чем ожидалось, экономическое оживление в Казахстане", — отмечается в отчёте банка.

Что повлияло на региональный рост

По оценке Азиатского банка развития, в третьем квартале 2025 года экономический рост в регионе Кавказа и Центральной Азии показал высокие результаты. Это было обусловлено увеличением государственных инвестиций, ростом денежных переводов, устойчивым внутренним спросом и относительной макроэкономической стабильностью.

"В большинстве стран региона рост в третьем квартале оказался выше ожиданий. Этому способствовали государственные инвестиции, внутренний спрос и макроэкономическая стабильность", — говорится в прогнозе АБР.

В Армении экономический рост был обеспечен в основном за счёт строительного и сельскохозяйственного секторов. В то же время замедление роста в сфере услуг и снижение чистого экспорта оказали сдерживающее влияние.

Экономика Грузии существенно выросла благодаря расширению сферы услуг, стабильности внешних финансовых потоков, развитию туризма и увеличению объёмов денежных переводов. В Азербайджане, несмотря на затяжные трудности в энергетическом секторе, экономический рост сохранился на умеренном уровне.

Высокая экономическая динамика наблюдалась и в странах Центральной Азии. В Кыргызской Республике рост был обеспечен за счёт увеличения потребительского спроса, инфраструктурных инвестиций и роста денежных переводов. В Таджикистане на экономический рост повлияли горнодобывающая промышленность, обрабатывающий сектор, экспорт и сохраняющиеся на высоком уровне денежные переводы. Экономика Узбекистана продемонстрировала рост выше ожиданий благодаря инвестициям, проводимым реформам и стабильности внешнего баланса.

Прогноз по Казахстану повышен

По данным Азиатского банка развития, прогноз экономического роста Казахстана на 2025 год был повышен с 5,3 до 5,8 процента. Прогноз на 2026 год пересмотрен с 4,3 до 4,5 процента.

"В третьем квартале 2025 года экономика Казахстана продолжила рост. Этому способствовали высокие показатели в сфере транспорта и логистики, увеличение объёмов строительства, рост в обрабатывающей промышленности, особенно в машиностроении и автомобильной отрасли, повышение производительности в сельском хозяйстве, а также государственные расходы, превысившие ожидания", — отмечается в отчёте.

В 2026 году рост замедлится

Согласно прогнозу АБР, в 2026 году рост экономики Казахстана будет несколько выше сентябрьских ожиданий, однако замедлится по сравнению с 2025 годом.

"На замедление экономического роста могут повлиять ужесточение денежно-кредитной и кредитной политики, повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12 до 16 процентов, а также сокращение трансфертов из Национального фонда", — подчёркивают эксперты банка.

Кроме того, ожидается снижение объёмов добычи нефти из-за плановых ремонтных работ и производственных ограничений. В базовом сценарии добыча нефти прогнозируется на уровне 96,2 млн тонн. При увеличении объёмов производства до 100 млн тонн рост валового внутреннего продукта может превысить 6 процентов.

Усилились инфляционные риски

Азиатский банк развития также пересмотрел прогноз инфляции для Кавказа и Центральной Азии. Прогноз на 2025 год повышен с 7,7 до 8,0 процента, на 2026 год - с 6,6 до 7,1 процента.

"На повышение инфляционного прогноза повлияло усиление инфляционного давления в Казахстане и Кыргызской Республике", - говорится в отчёте АБР.

По данным банка, рост инфляции обусловлен подорожанием продовольственных товаров и услуг, увеличением коммунальных тарифов и ослаблением национальных валют.

В Казахстане инфляция выросла до 11,2 процента. Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 9,5 процента. В Кыргызской Республике инфляция увеличилась за счёт роста цен на продукты питания, транспорт и коммунальные услуги.

В то же время в Таджикистане снижению инфляции способствовали уменьшение импортируемой инфляции, налоговые льготы и слабость рынка труда. Ожидается, что этот уровень сохранится и в 2026 году. В Армении, Азербайджане, Грузии, Туркменистане и Узбекистане инфляция остаётся умеренной, чему способствуют взвешенная политика и относительная стабильность цен на сырьевые товары.