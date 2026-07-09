Казахстан стал каналом поставок люкса в Россию вопреки санкциям

Несмотря на официальный уход с российского рынка, украшения Cartier продолжают попадать в Россию. Как утверждается в расследовании, одним из ключевых маршрутов поставок стал Казахстан. После введения санкций прямой экспорт продукции Cartier в Россию практически прекратился.

Зато импорт товаров материнской компании Richemont в Казахстан вырос с почти нулевого уровня в 2021 году до 47 млн долларов в 2025-м — почти до довоенных объемов поставок в Россию. Авторы расследования считают, что этому способствует членство Казахстана в ЕАЭС, позволяющее перемещать товары с минимальными таможенными барьерами.

Одним из главных центров продаж называют Алматы, где после открытия обновленного бутика Cartier продажи, по их данным, выросли почти в десять раз. В Richemont заявляют, что еще в 2022 году полностью прекратили поставки в Россию и соблюдают санкционный режим. Однако причины резкого роста экспорта в Казахстан компания не комментирует.