  • Главная
  • Новости
  • Казахстан стал каналом поставок люкса в Россию вопреки санкциям

Казахстан стал каналом поставок люкса в Россию вопреки санкциям

9 Июля 2026, 23:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Cartier 9 Июля 2026, 23:17
9 Июля 2026, 23:17
146
Фото: Cartier

Несмотря на официальный уход с российского рынка, украшения Cartier продолжают попадать в Россию. Как утверждается в расследовании, одним из ключевых маршрутов поставок стал Казахстан. После введения санкций прямой экспорт продукции Cartier в Россию практически прекратился.

Зато импорт товаров материнской компании Richemont в Казахстан вырос с почти нулевого уровня в 2021 году до 47 млн долларов в 2025-м — почти до довоенных объемов поставок в Россию. Авторы расследования считают, что этому способствует членство Казахстана в ЕАЭС, позволяющее перемещать товары с минимальными таможенными барьерами.

Одним из главных центров продаж называют Алматы, где после открытия обновленного бутика Cartier продажи, по их данным, выросли почти в десять раз. В Richemont заявляют, что еще в 2022 году полностью прекратили поставки в Россию и соблюдают санкционный режим. Однако причины резкого роста экспорта в Казахстан компания не комментирует.

Самое читаемое

Наверх