Куда будут переселять жителей аварийных одноэтажных домов в Астане

Три одноэтажных кирпичных дома по адресам Сакена Сейфуллина, 18/3, 18/4 и 18/5 в Астане находятся в начале списка зданий, подлежащих реновации. Построены они были в середине прошлого века. Экспертная комиссия обследовала дома еще в 2015 году.

Износ конструкций зданий не превышает 62%, однако этого оказалось достаточно, чтобы признать их аварийными.

Сегодня старые дома скрыты от глаз высокими заборами и деревьями. Вокруг уже давно появились пятиэтажки и общественные пространства, а эти одноэтажные постройки словно остались частью другой эпохи.

Сначала наша съемочная группа даже не поняла, живут ли здесь еще люди. Некоторые дворы выглядели заброшенными: возле домов лежали выброшенные вещи, а вокруг почти не было признаков привычной городской жизни.

Оказалось, как минимум из двух домов еще не уехали. Одна из жительниц не стала называть своего имени, но рассказала подробности грядущего переселения.

«Из акимата приходили, дали нам акт о переселении в новое жильё и всё. После этого мы не встречались. Переселяют нас в ЖК «Мирный», он находится недалеко от нашего дома, в другой стороне улицы. Не могу сказать, что буду скучать по этому месту. Дом старый, ветхий, видите сами здесь все осыпается. Знаете сколько лет ему? Хоть и прожили тут около двух десятилетий. Дом теплый. Можно было бы еще ему простоять, но его сносят», - рассказала местная жительница.

Постепенно с городских карт в ближайшие несколько лет будут исчезать и одноэтажная улица Льва Толстого и переулок Абыралы. Щитосборные здания района «Байқоңыр» расположены в глубине частного сектора.

Строился район в 50-х - 60-х годах. Антураж тут сохранился деревенский. Невысокие заборы, покрытые растительными зарослями. Некоторые здания находятся в запустении.

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