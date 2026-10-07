Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Индонезии
Еще 10 пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу.
7 Октября 2026, 04:23
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7 Октября 2026, 04:237 Октября 2026, 04:23
194Фото: Xinhua
Пять человек погибли и еще 10 получили травмы в результате опрокидывания грузовика в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.
По данным Xinhua, в грузовике находились 15 пассажиров. Автомобиль опрокинулся во время подъема на склон.
Пострадавших эвакуировали и доставили в ближайшую больницу.
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