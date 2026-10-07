Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Индонезии

Пять человек погибли и еще 10 получили травмы в результате опрокидывания грузовика в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара.

По данным Xinhua, в грузовике находились 15 пассажиров. Автомобиль опрокинулся во время подъема на склон.

Пострадавших эвакуировали и доставили в ближайшую больницу.