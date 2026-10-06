В Семее достраивают мост за 47,3 млрд тенге: старый отдадут пешеходам

Новый автомобильный мост в Семее готов уже на 87 %. Движение по нему планируют открыть до конца 2026 года, а старый автогужевой мост после этого хотят превратить в пространство для пешеходов.

Новый переход строят рядом со старым мостом. Он рассчитан на четыре полосы движения. Длина составит 810 метров, ширина 23 метра. Стоимость проекта составляет 47,3 млрд тенге.

Металлический пролет уже полностью смонтировали. Конструкция весит около 9 тысяч тонн и протянулась на все 810 метров.

Сейчас на мосту завершают укладку гидроизоляции под асфальт. Параллельно реконструируют подъездные дороги по улицам Шакарима и Танирбергенова общей протяженностью 560 метров.

После открытия нового перехода старый автогужевой мост планируют превратить в пешеходную зону для прогулок и отдыха жителей.

Ход строительства проверил аким области Абай Берик Уали. Он поручил контролировать качество работ и закончить объект в срок.

По плану автомобили по новому мосту должны поехать до конца года.