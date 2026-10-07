Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане

Штормовое предупреждение на 7 октября объявили в столице, Алматы, Шымкенте и по всему Казахстану. В северных и восточных областях ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами гололед и низовая метель.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром ожидаются туман и гололедица на дорогах.

В Акмолинской области ночью на севере и востоке ожидаются снег и низовая метель, ночью гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке области прогнозируется туман. Днем на западе, севере и востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем порывы ветра до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и снег, низовая метель и гололед. Ночью на западе, севере и востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с, днем на западе и юге — до 25 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются дождь и снег, низовая метель и гололед, юго-западный ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Порывы юго-западного ветра на западе, севере и востоке достигнут 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Костанае днем порывы ветра ожидаются до 15-18 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на юге, востоке и в центре прогнозируется туман. Днем на западе, юге и в центре порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман, днем порывы ветра до 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидаются дождь и снег, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке прогнозируется туман. Юго-западный ветер на западе, севере и востоке усилится до 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются дождь и снег, на дорогах гололедица, днем порывы ветра до 15-20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Днем на севере и востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с. На западе, юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и снег, гололед. Ночью и утром на севере прогнозируется туман. Порывы юго-западного и западного ветра на западе, севере и востоке достигнут 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются порывы юго-западного и западного ветра 15-18 м/с.

В области Абай на севере, востоке и в центре ожидаются дождь и снег. Ночью и утром на востоке прогнозируется туман. Порывы юго-западного и западного ветра на севере, юге и в центре достигнут 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Семее порывы юго-западного и западного ветра ожидаются до 15-18 м/с.

В Алматинской области в горных районах ожидаются дождь и снег. Ночью и утром в горных и предгорных районах прогнозируется туман. На севере области ночью ожидаются заморозки до 1 градуса. Восточный ветер на севере и в горных районах усилится до 15 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается туман. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы временами ожидаются дождь и снег, ночью и утром туман, порывы восточного ветра до 15 м/с.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. На востоке порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки до 2 градусов. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Порывы юго-западного ветра в горах достигнут 15-20 м/с. Ночью в горных районах ожидаются заморозки до 2 градусов.

В Туркестанской области ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман. В горах юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью в горных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В Кызылординской области ночью на севере и востоке ожидаются заморозки до 1 градуса на поверхности почвы. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Днем на западе, севере и востоке порывы юго-западного и западного ветра достигнут 15-20 м/с, временами 23 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре — чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-18 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман. Днем на севере и востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с, временами 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на северо-западе прогнозируется туман. Порывы восточного и юго-восточного ветра в центре достигнут 15-18 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем порывы западного и юго-западного ветра ожидаются до 15-20 м/с.