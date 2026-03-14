Казахстан остается ключевым центром привлечения прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии. По данным доклада Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) «О мировых инвестициях», объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономике страны достиг 151,3 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

Этот показатель отражает масштаб иностранного капитала, работающего в экономике государства. Речь идет о предприятиях, производственных проектах, технологическом оборудовании и других активах, созданных зарубежными инвесторами.

Согласно официальной статистике ООН, валовой внутренний продукт Казахстана в 2024 году составил 291,5 млрд долларов. Таким образом, объем иностранных инвестиций эквивалентен 51,9% от ВВП страны.

151,3 млрд долларов — уже сама эта цифра позволяет увидеть потенциал экономической политики Казахстана. Чтобы лучше понять ее значение, сравним показатели Казахстана со странами, имеющими схожую историю привлечения инвестиций как самостоятельные экономики. Под такими государствами подразумеваются 14 республик, которые, как и Казахстан, восстановили свою государственность в 1991 году.

По данным отчета UNCTAD, объем накопленных ПИИ в экономике России в 2024 году составил около 216 млрд долларов. Однако экономика северного соседа значительно крупнее — в 2024 году ее ВВП достиг 2,17 трлн долларов. Поэтому доля иностранного капитала в российской экономике находится примерно на уровне 10%.

На постсоветском пространстве есть три страны, которые успешно интегрировались в Европейский союз — Эстония, Латвия и Литва. В Эстонии объем накопленных ПИИ составляет 73,9% от ВВП страны, в Латвии — 55,2%, в Литве — 40,9%. Если сложить ВВП этих трех государств, получится примерно 171,4 млрд долларов. Совокупный объем накопленных ПИИ в их экономиках составляет 97,5 млрд долларов. В Казахстане эти показатели равны соответственно 291,5 млрд долларов и 151,3 млрд долларов.

Совокупный ВВП четырех соседних государств Центральной Азии в 2024 году составил примерно 215 млрд долларов. При этом общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в их экономиках достиг 69,3 млрд долларов. Если сравнить, то даже вместе взятые экономики этих четырех стран имеют объем накопленного иностранного капитала более чем в два раза меньше, чем в Казахстане. Иными словами, 68,6% всех иностранных инвестиций, действующих в Центральной Азии, сосредоточены именно в Казахстане.

Как менялась динамика инвестиций в странах, одновременно вышедших из состава СССР, можно увидеть по показателям за 2000, 2010 и 2023 годы, приведенным в отчете UNCTAD.

Во-первых, в первое десятилетие независимости Казахстан не имел существенного преимущества перед странами Балтии. В 2000 году объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике Казахстана составил 10,1 млрд долларов. Это было лишь примерно в 3,9 раза больше, чем в Эстонии, в 4,4 раза больше, чем в Литве, и в 4,8 раза больше, чем в Латвии.

В то же время показатель России составлял 32,2 млрд долларов. В других странах Центральной Азии объем инвестиций оставался очень низким: в Туркменистане — 1,8 млрд долларов, в Узбекистане — 0,7 млрд долларов, в Кыргызстане — 0,4 млрд долларов, в Таджикистане — 0,2 млрд долларов.

Во-вторых, к 2010 году объем инвестиций в Казахстане резко вырос. В 2010 году накопленные ПИИ в экономике страны достигли 63,4 млрд долларов. Это было примерно в 3,9 раза больше, чем в Эстонии, в 4,8 раза больше, чем в Литве, и в 6,1 раза больше, чем в Латвии.

В этот же период в России объем иностранных инвестиций также рос очень быстрыми темпами и достиг 336,3 млрд долларов. В странах Центральной Азии инвестиции также увеличились, однако разрыв сохранялся: в Туркменистане — 18,5 млрд долларов, в Узбекистане — 3,2 млрд долларов, в Кыргызстане — два млрд долларов, в Таджикистане — 1,6 млрд долларов.

В-третьих, к 2023 году Казахстан превратился в один из основных инвестиционных центров постсоветского пространства. В 2023 году объем накопленного иностранного капитала в экономике Казахстана достиг 157,6 млрд долларов (что на 2,6 млрд долларов больше, чем показатель 2024 года). Это было в 5,1 раза больше, чем в Эстонии, в 6,7 раза больше, чем в Латвии, и в 4,8 раза больше, чем в Литве. В России этот показатель остался на уровне 255 млрд долларов, что лишь примерно в 1,6 раза превышало показатель Казахстана.

В то же время различия со странами Центральной Азии еще больше увеличились: объем инвестиций в Казахстане оказался в 10,5 раза больше, чем в Узбекистане, в 3,7 раза больше, чем в Туркменистане, и более чем в 40 раз больше, чем в Кыргызстане и Таджикистане.

В отчете UNCTAD также представлены совокупные показатели инвестиций государств, работающих в других странах.

В 2000 году объем инвестиций Казахстана за рубежом был очень небольшим — около 0,7 млрд долларов.

К 2010 году объем инвестиций РК за рубежом составил 4,9 млрд долларов. В этот период объем внешних инвестиций Эстонии приблизился к уровню Казахстана.

В 2023–2024 годах накопленные инвестиции Казахстана за рубежом достигли уровня 17-18 млрд долларов, этот показатель приблизился к некоторым странам Балтии.

Это снижение было связано с глобальной нестабильностью, геополитическими рисками и снижением активности крупных транснациональных компаний. Основная причина — вывод компаниями ранее реинвестированной прибыли в виде дивидендов за рубеж, а также возврат капитала из крупных проектов, — говорится в отчете.

Таким образом, Казахстан остается основным центром привлечения иностранных инвестиций в Центральной Азии. Однако структура инвестиций показывает, что экономика страны по-прежнему является импортером капитала: в 2024 году объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике Казахстана превысил 151 млрд долларов, тогда как инвестиции казахстанских компаний за рубежом составили лишь около 18 млрд долларов. То есть объем иностранного капитала, поступившего в страну, примерно в 8-9 раз превышает инвестиции, вложенные за рубеж.

Разница в объемах инвестиций отражает масштаб экономики Казахстана в регионе. Размер экономики, емкость рынка и стабильность институциональной среды позволяют стране привлекать международный капитал.

В результате Казахстан сформировался как один из основных экономических центров, где сосредоточена инвестиционная активность Центральной Азии. Эти факторы создают предпосылки для долгосрочной устойчивости экономики и оказывают влияние на развитие производственного сектора, инфраструктуры и сферы услуг.

По официальным данным на ноябрь 2025 года, Казахстан стал лидером среди стран СНГ по показателю валового внутреннего продукта на душу населения. По оценке Международного валютного фонда, этот показатель в стране составил 14,77 тыс. долларов. Этот уровень выше, чем в России (14,26 тыс. долларов), Грузии (9,57 тыс. долларов), Армении (8,86 тыс. долларов) и даже сравнительно выше, чем в крупной экономике Китая (13,69 тыс. долларов).