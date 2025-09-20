Казахстан стал лидером по росту бронирований отелей в СНГ летом 2025 года
Казахстан стал главным драйвером роста туризма в СНГ.
Вчера, 10:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 10:32Вчера, 10:32
251Фото: Pixabay.com
Летом 2025 года среди стран СНГ наибольший рост бронирований отелей зафиксирован в Казахстане. По данным исследования, на которое ссылается ТАСС, показатель увеличился на 64% по сравнению с прошлым годом, передаёт BAQ.KZ.
Высокий рост также показали Армения (+55%), Грузия (+37%), Киргизия (+27%) и Узбекистан (+16%).
Среди европейских направлений лидером стала Франция (+21%), за ней следуют Испания (+15%) и Италия (+5%).
В Азии заметный прирост бронирований отмечен во Вьетнаме (+35%) и на Мальдивах (+18%).
Таким образом, Казахстан стал главным драйвером роста туризма в СНГ, а Вьетнам и Франция возглавили рейтинги самых популярных направлений в Азии и Европе соответственно.
Самое читаемое
- Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам двух районов
- Токаев подписал закон об усилении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Алматы готовится к концерту Backstreet Boys: безопасность и новые стандарты
- МВД Казахстана помогло закрыть крупнейший мошеннический call-центр в Киеве