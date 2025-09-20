Летом 2025 года среди стран СНГ наибольший рост бронирований отелей зафиксирован в Казахстане. По данным исследования, на которое ссылается ТАСС, показатель увеличился на 64% по сравнению с прошлым годом, передаёт BAQ.KZ.

Высокий рост также показали Армения (+55%), Грузия (+37%), Киргизия (+27%) и Узбекистан (+16%).

Среди европейских направлений лидером стала Франция (+21%), за ней следуют Испания (+15%) и Италия (+5%).

В Азии заметный прирост бронирований отмечен во Вьетнаме (+35%) и на Мальдивах (+18%).

Таким образом, Казахстан стал главным драйвером роста туризма в СНГ, а Вьетнам и Франция возглавили рейтинги самых популярных направлений в Азии и Европе соответственно.