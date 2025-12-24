Казахстан занял 60-е место среди 195 стран мира в рейтинге Government AI Readiness Index 2025, опубликованном международным аналитическим центром Oxford Insights, передает BAQ.KZ.

По сравнению с предыдущим годом страна поднялась сразу на 16 позиций, улучшив результат с 76-го места.

В региональном разрезе Казахстан стал лидером по уровню готовности к внедрению и управлению технологиями искусственного интеллекта среди государств Центральной Азии, подтвердив статус одного из наиболее продвинутых цифровых государств региона.

Government AI Readiness Index оценивает способность правительств эффективно применять искусственный интеллект в государственном управлении, экономике и общественных процессах, а также формировать условия для безопасного, ответственного и устойчивого развития ИИ. Исследование охватывает 195 стран и остается единственным международным рейтингом, полностью сосредоточенным на роли государства в сфере искусственного интеллекта.

Продвижение Казахстана в рейтинге отражает укрепление институциональной и инфраструктурной базы, а также активное внедрение ИИ-решений в публичном секторе. Особенно высокий результат страна показала по направлению Public Sector Adoption, набрав 73,59 балла, что свидетельствует о широком использовании цифровых сервисов в системе государственных услуг, развитии электронного правительства и переходе к проактивным форматам взаимодействия с гражданами и бизнесом.

Существенным преимуществом Казахстана в отчете названа развитая цифровая и телекоммуникационная инфраструктура, которая создает основу для масштабирования решений на базе искусственного интеллекта на национальном уровне. Национальные цифровые платформы, высокий уровень проникновения интернета и зрелая экосистема электронных госуслуг формируют благоприятные условия для дальнейшего технологического развития.

В аналитическом обзоре Oxford Insights также отмечается политический и управленческий потенциал страны. Наличие стратегических документов, формирование нормативно-правовой базы и устойчивое институциональное внимание к тематике искусственного интеллекта позволяют выстраивать долгосрочную и системную государственную политику в этой сфере.

В 2025 году рейтинг был составлен с использованием обновленной методологии, учитывающей расширенную роль государства — от стратегического планирования и регулирования до практического внедрения ИИ в публичном секторе и экономике. Это придает достигнутым Казахстаном позициям дополнительную значимость в условиях усложняющейся глобальной ИИ-экосистемы.

Результаты исследования также обозначают направления дальнейшего роста, включая ускорение коммерциализации ИИ-решений, развитие частного технологического сектора и стартапов, а также расширение доступа бизнеса к данным и инструментам финансирования. В целом итоги Government AI Readiness Index 2025 подтверждают, что Казахстан последовательно движется к системному внедрению искусственного интеллекта с опорой на государственные институты, цифровую инфраструктуру и практическое применение технологий в публичном секторе.