Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Астану в качестве площадки для дальнейших переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а накануне обсудил соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Эти контакты подтвердили активную заинтересованность Казахстана в мирном урегулировании и стали примером взвешенной дипломатии. О значении такой позиции — в интервью с заместителем главного редактора Armenpress Араратом Петросяном, передает BAQ.KZ.

— Арарат, как в Армении оценили итоги саммита?

— Армения восприняла саммит как шанс открыть "новую страницу мира", при сохранении суверенитета и двустороннего диалога. Премьер-министр Н. Пашинян отметил, что декларация исключает территориальные претензии и "ставит точку" в спекуляциях по Сюнику: "Сюник был и остаётся частью Армении". Гуманитарные вопросы — освобождение пленных, возвращение перемещённых лиц, компенсации — будут решаться параллельно с политическим урегулированием.

— Как вы бы оценили роль США в содействии решению конфликта?

— Администрация Трампа направила спецпосланника С. Уиткоффа, который провёл визиты в Баку и Ереван и активно стимулировал переговоры. В Белом доме обсуждались не только мирные договорённости, но и проект сближения Южного Кавказа с Западом. Вашингтон представил соглашение как возможность "углубления связей со стратегически важным регионом" и "снижения влияния России".

Ключевая сделка — "Дорога Трамп" (TRIPP) — даёт США эксклюзивное право на транзит через Армению к Нахичевани. Э. Блинкен призвал "не сбавлять темп", а новый коридор назвали способом обеспечить "беспрепятственное сообщение" при уважении суверенитета Армении.

Подход США сочетает экономическую мотивацию, дипломатическую поддержку и гарантии безопасности (включая помощь армянским пограничникам по подписанному меморандуму). При этом США предложили роспуск Минской группы ОБСЕ, чтобы вести переговоры напрямую со сторонами и их союзниками.

— Как Азербайджан оценивает итоги саммита?

— Для Баку это шанс реализовать стратегическую цель — открыть прямой транзитный коридор к Нахичевани. Президент Ильхам Алиев заявил, что "этот маршрут создаст возможности для связности для многих стран" и выведет Азербайджан "на путь стратегического партнёрства" с США. Речь идёт о коридоре через Сюник (около 43 км), который соединит основную территорию с анклавом, при соблюдении законов Армении и "взаимной выгоде". Алиев подчеркнул, что транзит жизненно важен для экономики, так как даст более короткий путь к Турции и Европе, и отметил, что стороны "взрослые" и могут решать вопросы без посредников, приветствуя "историческую подпись" при участии США.

— Какова роль Казахстана в процессе?

— Казахстан выступил активным региональным посредником. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал вашингтонское соглашение "исторически важным", отметив, что оно "положило конец долгому военному конфликту". Он подчеркнул вклад страны, предложив Алматы как площадку для переговоров министров иностранных дел по ключевым параметрам договора. Советник президента Рустам Желдибай также заявил, что "Казахстан сыграл роль в сближении сторон".

По словам политолога Ерлана Кушалиева, многовекторная политика и нейтральный статус страны "создают благоприятные условия для медиации" и укрепляют доверие к Казахстану как к надёжному организатору переговоров. Напомним, в апреле 2024 года Токаев предложил диалог в Астане, а уже в мае Алматы принял встречи на уровне МИД, заложив основу для финального саммита.

— Каковы перспективы дальнейших переговоров?

— Теперь главная задача — перейти от предварительных договорённостей к юридически оформленному миру. По словам Никола Пашиняна, процесс пойдёт в двустороннем формате, включая парламентские процедуры. Параллельно начнётся строительство транспортных коридоров, газо- и нефтепроводов, ЛЭП и кабелей. Армения настаивает на принципе взаимности: "если дороги открываются для Азербайджана — они должны открыться и для Армении".

США поддержат этап, предоставив Армении технологии пограничного контроля. Россия, Турция, ЕС и другие страны выразили готовность содействовать нормализации. Аналитики считают, что ключевым форматом останется двусторонний, при участии крупных игроков и региональных платформ.

Вашингтонский саммит стал историческим шагом к миру: стороны нашли компромисс по открытию коридоров и взаимному признанию границ. Казахстану предстоит роль "моста доверия" — его нейтральное посредничество повышает шансы на устойчивость договорённостей.