Президент Венгрии Тамаш Шуйок выступил на пленарном заседании форума Digital Bridge 2025 в Астане. В своей речи он отметил значимость участия в крупнейшем технологическом событии Центральной Азии и поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за приглашение, передаёт BAQ.KZ.

Глава Венгрии подчеркнул, что его страна всегда стремилась быть на передовой научного и технологического прогресса.

"Многие талантливые венгры достигли больших успехов в области науки. Наши учёные неоднократно становились лауреатами Нобелевской премии, а сегодня венгерские исследователи находятся в числе лидеров в разработке новых технологий, в том числе языковых моделей и искусственного интеллекта", — сказал он.

Шуйок отметил, что Венгрия активно развивает академическую исследовательскую сеть и ИИ-коалицию, которая поддерживает международное взаимодействие в сфере инноваций. Он подчеркнул историческую связь венгерского народа с Центральной Азией и отметил тёплый приём в Казахстане.

По словам Президента Венгрии, развитие технологий сегодня приобрело глобальный характер, а конкуренция в этой сфере усилилась.

"Казахстан за последние десятилетия стал одним из хабов технологического развития, и это невозможно не заметить", — заявил он.

Шуйок акцентировал внимание на том, что искусственный интеллект должен развиваться с учётом прав человека и этических норм.

"ИИ не может заменить человечество и гуманность, не может заменить людей. Мы должны действовать так, чтобы технологии не разделяли людей и не превращали их в инструмент", — подчеркнул он.

Президент Венгрии добавил, что главной целью развития должно оставаться улучшение качества жизни, экономическое укрепление и международное сотрудничество.