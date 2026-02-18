Принятая в 2011 году и вступившая в силу в 2018 году, Токийская конвенция модернизировала региональную архитектуру признания квалификаций, закрепив принципы прозрачности, обеспечения качества, обмена информацией и справедливости. Она опирается на многолетнее сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона и отражает современные тенденции трансграничного образования и международной мобильности рабочей силы. Реализация Конвенции предусматривает обязательство государств-участников обеспечивать оценку квалификаций на основе результатов обучения, а не административных или процедурных барьеров.

На протяжении многих лет ЮНЕСКО тесно сотрудничает с Казахстаном в целях укрепления национального потенциала в области признания квалификаций, в том числе посредством технических консультаций и обмена опытом. Активное участие Казахстана в этих процессах способствует укреплению регионального диалога и развитию передовой практики в области политики признания квалификаций.

Ратификация Токийской конвенции также дополняет приверженность Казахстана присоединению к Глобальной конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию, которая действует в синергии с региональными конвенциями ЮНЕСКО о признании квалификаций. В совокупности эти международно-правовые инструменты формируют согласованную глобальную систему, способствующую академической и профессиональной мобильности, поддержке экономической интеграции и повышению прозрачности систем высшего образования во всем мире.