Казахстан стал притягивать мигрантов: кто едет в страну

Казахстан всё заметнее превращается в страну притяжения для мигрантов. За первое полугодие 2026 года в страну на постоянное место жительства приехали более 8 тыс. человек, тогда как уехали 2,3 тыс. Миграционное сальдо составило 5,7 тыс. человек. Главными источниками притока стали Узбекистан, Китай и Россия.

Больше всего новых жителей приехало из Узбекистана — почти 2,9 тыс. человек. Из Китая прибыли 1,7 тыс., из России — 1,6 тыс. Основной приток пришелся на Алматы, Алматинскую и Мангистаускую области, а также Астану. Именно эти регионы стали главными точками притяжения для тех, кто решил переехать в Казахстан. При этом общий тренд последних лет показывает: казахстанцы стали заметно реже уезжать на постоянное место жительства за границу.

В 2020–2022 годах миграционное сальдо страны было отрицательным, но с 2023 года ситуация изменилась. Правда, в мае и июне 2026 года сальдо оказалось отрицательным — минус 45 и 245 человек соответственно. Пока неизвестно, связано ли это с сезонностью или является первым сигналом нового разворота.