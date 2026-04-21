Казахстан стал сопредседателем сессии ЭСКАТО и предложил создать цифровой хаб в Алматы

Казахстан принял участие в 82-й сессии Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, объединившей более 50 стран, и был избран сопредседателем, передает корреспондент BAQ.KZ.

Вице-премьер Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан занимает 10-е место в мире по индексу онлайн-услуг ООН и предложил создать в Алматы региональный центр цифровых решений под эгидой ЭСКАТО. Инициатива получила поддержку ряда стран.

На сессии страна представила свою стратегию развития IT-сектора, включая акцент на данные, инфраструктуру, кадры и институты, а также готовность делиться решениями eGov и Smart Bridge.

Кроме того, Казахстан присоединился к Бангкокскому заявлению по борьбе с трансграничными киберугрозами и провёл ряд переговоров с зарубежными партнёрами.