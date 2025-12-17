Мажилис Парламента Казахстана рассмотрел законопроект о ратификации Соглашения между Правительством РК и ЮНЕСКО о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Целью законопроекта является ратификация Соглашения о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", – отметил депутат Мажилиса Даулет Мукаев.

По его словам, документ направлен на развитие международного научного сотрудничества в сфере изучения горных ледников, снега и вечной мерзлоты, а также на оценку их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата.

Согласно документу, статус гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО предлагается возобновить сроком на восемь лет.

Также, по его словам, соглашение предусматривает проведение научно-исследовательской, образовательной и координационной деятельности центра, формирование Совета управляющих с участием представителей Правительства Казахстана, ЮНЕСКО и государств региона, а также реализацию совместных проектов и обучающих программ.

Он также отметил, что реализация соглашения не повлечёт негативных социально-экономических и правовых последствий.

По словам Даулета Мукаева, все комитеты Мажилиса дали положительные заключения по законопроекту. Были проведены заседание рабочей группы и расширенное заседание профильного комитета.