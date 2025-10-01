Эмиратский учёный и представитель инициативы ООН "AI for Good" Эбтесам Аль-Мазруи на заседании Совета по развитию ИИ отметила, что Казахстан обладает уникальными возможностями для формирования глобального эталона этичного и инклюзивного образования в сфере искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, страна уже имеет сильный старт — национальную концепцию развития ИИ с акцентом на человеческий капитал и этику, мощную инфраструктуру в лице суперкомпьютера Exaflop+ H200, национальной платформы KazLLM, исследовательских лабораторий и кампуса Alem.ai.

"Казахстан также ставит цель обучить 1 миллион человек и интегрировать ИИ в систему высшего и технического образования. Это настоящая “нация будущего” в действии", — подчеркнула она.

Аль-Мазруи предложила три практических шага для достижения амбициозных целей. Первый шаг — внедрить в учебные программы модули по этике, адаптированные для разных возрастов, с маркировкой AI-сгенерированного контента, проверкой на предвзятость и безопасностью, а также создать систему микросертификатов для педагогов и краткие обучающие курсы для госслужащих.

Она подчеркнула, что Казахстан может опираться на лучшие мировые практики — от этических руководств ОАЭ по ИИ и инициативы United AI до инструментов Сингапура по управлению искусственным интеллектом.

Второй шаг — создание "лаборатории открытых образовательных моделей" на базе KazLLM для разработки и тестирования двуязычных ИИ-тьюторов.

"Такая лаборатория позволит совместно с учителями создавать и открыто публиковать модели, которые помогут в изучении STEM-дисциплин, чтении и гражданском образовании, сохраняя при этом безопасность и локальную релевантность", — отметила эксперт.

Третий шаг — запуск 12-месячной программы, которая предполагает создание 100 школ с внедрением ИИ, сертификацию "мастер-преподавателей", интеграцию принципов этики в уроки и использование двуязычных ассистентов на национальной платформе. Результаты можно будет измерять по времени, сэкономленному учителями, росту качества обучения и уровню инклюзивности.

Дополнительно, по её словам, важную роль могут сыграть челлендж-обучение, микросертификации для педагогов и госслужащих, гранты на компьютеры для студенческих команд и отдельные образовательные треки для уязвимых групп населения.