Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в Туркменистане. На фоне растущих вызовов в глобальной торговле и климатической нестабильности Казахстан демонстрирует пример стратегического преодоления географических ограничений. Востоковед, политолог, эксперт по вопросам региональной безопасности в странах Кавказского региона, Центральной Азии и КНР Андраник Ованнисян рассказал в интервью о том, почему Астана воспринимается как точка опоры для развивающихся стран без выхода к морю и как участие в Третьей конференции ООН в Авазе дополняет международную повестку, выстраиваемую президентом Касым-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

Как вы оцениваете значение такого формата Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особенно для стран Центральной Азии?

Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, играют ключевую роль в продвижении международного внимания к специфическим вызовам, с которыми сталкиваются такие государства. Для стран Центральной Азии подобный формат предоставляет не только площадку для диалога с партнерами и донорами, но и возможность коллективно артикулировать интересы региона.

В условиях географической ограниченности и высокой зависимости от соседей для доступа к портам, конференции позволяют совместно продвигать инициативы в сфере транспорта, устойчивого развития и торговой логистики. Кроме того, участие в таком форуме способствует институциональному укреплению сотрудничества между странами, не имеющими выхода к морю, и расширяет их интеграцию в глобальные цепочки торговли.

Конференция ООН проходит раз в 10 лет, первое такое событие состоялось в Алматы в 2003 году. Как изменились вызовы для стран без выхода к морю за последние 10 лет?

В наше время процессы проходят так динамично, что об изменениях на глобальной арене можно говорить уже спустя год. Если же взять отрезок в 10 лет, то с 2015 года вызовы для стран без выхода к морю значительно усложнились.

Во-первых, глобальные цепочки поставок оказались уязвимыми на фоне пандемии COVID-19 и геополитических конфликтов, что усилило транспортные и логистические издержки для стран без выхода к морю. Во-вторых, рост протекционизма и торговых барьеров обострил проблему ограниченного доступа к мировым рынкам. В-третьих, изменение климата всё острее влияет на инфраструктуру, водные ресурсы и сельское хозяйство, особенно в Центральной Азии. В-четвёртых, цифровое неравенство и нехватка доступа к новым технологиям ставят развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, в менее выгодное положение по сравнению с развитыми странами. В совокупности эти факторы усиливают необходимость регионального сотрудничества, устойчивых транспортных коридоров и диверсификации экономик.

На мой взгляд, повестка конференции за последние годы сместилась от сугубо инфраструктурных тем к более комплексному подходу, включающему устойчивость, цифровую трансформацию и климатическую адаптацию.

Как, на ваш взгляд, воспринимается Казахстан в группе стран без выхода к морю?

Казахстан воспринимается как один из ведущих акторов среди стран без выхода к морю благодаря активной внешней политике, масштабным инфраструктурным проектам и дипломатической деятельности на международных площадках. Так, участие Астаны в инициативах ООН демонстрирует стремление не только решать собственные задачи, но и представлять интересы целой группы государств. На 2025 год в мире насчитывается 44 страны, не имеющие выхода к морю, из них 32 считаются развивающимися странами без выхода к морю в классификации ООН.

Помимо этого, Казахстан последовательно позиционирует себя как мост между Востоком и Западом, продвигая трансконтинентальные маршруты, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор). Астана также стала площадкой для ряда региональных и глобальных форумов, что усиливает дипломатическое влияние Казахстана на региональные и глобальные процессы. На фоне этого Казахстан воспринимается как страна, успешно преодолевающая географические ограничения за счёт стратегического мышления, логистических инвестиций и диверсификации внешнеэкономических связей. В этом контексте Казахстан может восприниматься своего рода ориентиром для других развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Казахстан активно продвигает проекты по развитию транзита и логистики. Насколько эффективно страна преодолевает географически "запертое" положение, привлекает инвестиции и международное внимание к инфраструктурным проектам?

Как мною уже было отмечено, Казахстан добился существенного прогресса в преодолении ограничений своего географического положения. За последние годы в Казахстан привлечены значительные инвестиции в инфраструктуру, как через собственные ресурсы, так и в рамках международного сотрудничества, включая программы с участием Всемирного банка, Азиатского банка развития и ЕБРР.

Кстати, стратегическая инициатива "Нұрлы Жол", сопряжённая с китайским проектом "Один пояс — один путь", позволила модернизировать железнодорожные и автодорожные сети, а также логистические хабы. В последние голы особое внимание уделяется развитию морских терминалов на Каспии (Актау и Курык), которые играют ключевую роль в выходе на европейские и ближневосточные рынки. В мировой торговле Казахстан всё чаще рассматривается как перспективный транзитный узел в евразийском пространстве.

Каких инициатив от президента Токаева можно ожидать в рамках этой площадки ООН?

Смею предположить, что президент Токаев продолжит линию на усиление роли Казахстана как ответственного и инициативного участника глобального сотрудничества. Так, можно ожидать акцента на укреплении транспортной взаимосвязанности, включая продвижение Среднего коридора и цифровизацию логистики. Кроме того, возможны предложения по созданию новых механизмов финансирования инфраструктурных проектов для стран, не имеющих выхода к морю, а также инициативы в области устойчивого развития, адаптации к изменениям климата и водной безопасности.

Учитывая активность Казахстана на климатическом треке, президент Токаев может затронуть тему "зелёных" транспортных решений и энергетического перехода. Кстати, на фоне последних событий вероятно предложение об усилении роли Регионального центра ООН в Алматы как координатора взаимодействия между странами, не имеющими выхода к морю.

Как участие в конференции в Авазе перекликается с другими дипломатическими инициативами президента Токаева — например, открытием Регионального центра ООН в Алматы и предстоящим Региональным экологическим саммитом в Астане в апреле 2026 года, который пройдет в партнерстве с агентствами ООН?

Участие Казахстана в конференции в Авазе логично продолжает стратегическую линию президента Токаева на усиление роли Астаны в системе регионального и глобального многостороннего взаимодействия. Думаю, такие дипломатические инициативы, как открытие Регионального центра ООН в Алматы, организация экологического саммита и активность в формате развивающихся стран без выхода к морю, формируют комплексный образ Казахстана как конструктивного участника международной повестки. К слову, экологический саммит 2026 года вполне может стать логическим продолжением обсуждений в Авазе, особенно по темам устойчивого развития, водных ресурсов и изменения климата.

Казахстан демонстрирует, что готов не только участвовать, но и формировать глобальные повестки на региональном уровне в Центральной Азии, что повышает политический вес и открывает дополнительные возможности для инвестиционного сотрудничества.