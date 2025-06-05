Южная Корея остается одним из ключевых туристических рынков для Казахстана. В 2024 году страну посетили более 40 тысяч граждан Кореи — рост на 12,8% по сравнению с 2023 годом и восстановление до допандемийного уровня, передает BAQ.KZ.

Количество корейских туристов, остановившихся в казахстанских отелях, достигло 26 861 человека, увеличившись на 12%. Рост турпотока стал возможен благодаря безвизовому режиму, активному продвижению Казахстана и улучшенной транспортной доступности.

В рамках B2B-встреч в Сеуле казахстанские туроператоры провели переговоры с более чем 60 корейскими компаниями. В мероприятиях приняли участие Kazakh Tourism, Almaty Tourism Bureau, авиакомпании Air Astana и SCAT, а также курорт "Шымбулак".

Форум прошёл при поддержке Посольства Казахстана в Корее.

Посол Казахстана в Сеуле Нургали Арыстанов подчеркнул:

"Развитие туризма и рост интереса к Казахстану — результат общей государственной политики. В 2024 году экономика страны выросла на 5,1%, а приток инвестиций достиг рекордных значений".

В рамках мероприятий авиакомпании Air Astana, SCAT и Eastar Jet провели розыгрыши авиабилетов, а партнёры предложили туристические сертификаты. Также запланировано участие в международной выставке SITF в Сеуле, а ранее прошёл инфотур для крупнейших туроператоров Кореи.

Ранее мы писали о том, что Китай и Казахстан запускают поезд дружбы и туризма.