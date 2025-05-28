29 мая 2025 года из китайского города Сиань стартует новый международный туристический маршрут в Алматы. Этот проект приурочен ко II саммиту "Центральная Азия – Китай" и направлен на укрепление гуманитарных и туристических связей между двумя странами, передаёт BAQ.KZ.

Ожидается, что поезд прибудет в южную столицу Казахстана 31 мая. В составе делегации — более 250 пассажиров, включая представителей государственных органов, бизнеса, науки, культуры, медицины, спорта, а также туристов. Делегацию возглавит заместитель мэра Сианя Сяо Ци.

В Алматы для гостей подготовлена насыщенная программа: торжественная встреча, открытие недели "Шэньси – Алматы", участие в ярмарке, симпозиумы, деловые переговоры и экскурсионные туры по достопримечательностям города. Поездка продлится до 5 июня, после чего туристы отправятся обратно в Китай.

Проект реализуется по инициативе Государственного комитета по развитию и реформам КНР при поддержке Министерства туризма и спорта РК, АО "НК Kazakh Tourism", АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", МИД РК, МВД РК, Пограничной службы КНБ РК, Министерства транспорта РК, Управления туризма Алматы и туристических компаний.

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